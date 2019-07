Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius hat nach einem guten organischen Umsatzwachstum im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Operativ ergab sich im Quartal ein kleiner Gewinnrückgang auf vergleichbarer Basis, unter dem Strich legte das Bad Homburger DAX-Unternehmen aber leicht zu.

Im Gesamtjahr will Fresenius nun währungsbereinigt den Umsatz um 4 bis 7 Prozent steigern, zuvor waren 3 bis 6 Prozent mehr als im Vorjahr erwartet worden. Der Nettogewinn soll weiterhin währungsbereinigt auf Vorjahresniveau liegen. Seit dem 1. Quartal schließt die Prognose die erworbene Heimdialyse-Tochter Nxstage mit ein - und zwar sowohl erwartete Umsatz- und Ergebnisbeiträge als auch die erwartete Ergebnisbelastung.

Für die vier Segmente Fresenius Medical Care - ebenfalls börsennotiert -, Kabi, Helios und Vamed bestätigte der Konzern den Ausblick.

Im zweiten Quartal betrug der Umsatz auf vergleichbarer Basis 8,779 (Vj 8,124) Milliarden Euro, nominal ein Plus von 8 Prozent und währungsbereinigt ein Plus von 6 Prozent zum Vorjahresquartal. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um 5 bzw 7 Prozent auf 1,081 (1,135) Milliarden Euro. Der Nettogewinn auf vergleichbarer Basis betrug 480 (473) Millionen Euro bzw 0,86 (0,85) Euro je Aktie, nominal ein Plus von 1 Prozent, währungsbereinigt unverändert.

Im Februar 2019 bekam FMC von den US-Wettbewerbshütern grünes Licht für die Übernahme von NxStage Medical, Inc., die das Unternehmen für 2 Milliarden US-Dollar erworben hat. NxStage entwickelt medizintechnische Produkte für Heimdialyse und Intensivmedizin.

July 30, 2019

