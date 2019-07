Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnprognosen um erhöht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet dürfte das Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2023 hinter dem des Sektors hinterherhinken./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120578