FRANKFURT (Dow Jones)--Immer mehr US-Bürger verlangen von Bayer Schadenersatz für eine Krebserkrankung, die sie ursächlich auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführen. Dem Leverkusener Konzern liegen per 11. Juli 18.400 Klagen vor, wie der Halbjahresbilanz zu entnehmen ist. Im April hatte Bayer 13.400 anhängige Verfahren gemeldet.

Das Glyphosat-Prozessrisiko belastet den Aktienkurs von Bayer seit Monaten. In den drei bisher verhandelten Prozessen in Kalifornien gab eine Jury den Klägern recht. Richter kassierten nach Einspruch von Bayer anschließend zwar die teils extrem hohen Summen, zu denen die Geschworenen Bayer verdonnerten. Die Urteile selbst beanstandeten sie aber nicht. Bayer setzt in allen drei Fällen auf eine Berufung.

Bayer hat das Glyphosat-haltige Totalherbizid mit dem Markennamen Roundup im Juni vergangenen Jahres zusammen mit dem US-Saatgutriesen Monsanto übernommen. Ende Juli 2018 meldete Bayer 8.000 Glyphosat-Klagen.

July 30, 2019 01:40 ET (05:40 GMT)

