TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat auf ihrer Sitzung am Dienstag die Geldpolitik unangetastet gelassen. Die Bank of Japan betonte aber, sie werde "nicht zögern, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Momentum in Richtung der Preisstabilitätsziele verloren gehen sollte". Diese Formulierung hatte nach der vorangegangenen Notenbanksitzung im Juni noch gefehlt. Die japanische Notenbank hatte lange ihr Inflationsziel von 2 Prozent verfehlt, sieht die Entwicklung in diese Richtung aber weiterhin als intakt an. Die Zentralbank hält an ihrem Ziel fest, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei null Prozent zu belassen und den kurzfristigen Einlagenzins bei minus 0,1 Prozent. Die Zinsen sollen zudem wie angekündigt für eine längere Zeit bis mindestens Frühjahr 2020 extrem niedrig bleiben. Andere Notenbanken sind schon etwas weiter als die japanische. So wird die Federal Reserve in den USA den Erwartungen zufolge am Dienstag ihren Leitzins erstmals seit 2008 von derzeit 2,25 bis 2,5 Prozent senken. Es besteht die Sorge, dass die Handelskonflikte und andere wirtschaftlichen Probleme die Bemühungen der Notenbanken untergraben könnten, eine Teuerung von 2 Prozent zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesvelauf:

- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 124,8 zuvor: 121,5

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.025,60 +0,13% Nikkei-225 21.680,72 +0,30% Hang-Seng-Index 28.203,34 +0,34% Kospi 2.094,97 +3,23% Shanghai-Composite 2.957,41 +0,56% S&P/ASX 200 6.848,40 +0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In Ostasien und Australien zeigen sich die Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Aufschlägen. Im Großen und Ganzen üben sich die Anleger jedoch vor der US-Notenbanksitzung und den beginnenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China in Zurückhaltung. Mit Spannung wird die zur Wochenmitte stattfindende Sitzung der Fed erwartet. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent gerechnet. Zudem findet in Schanghai eine neue Runde in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China statt. In Tokio geht es um 0,3 Prozent nach oben. Etwas Gegenwind erhält der Index von Konjunkturdaten. Die Industrieproduktion ist im Juni stärker zurückgegangen als erwartet. Die Arbeitslosenquote lag mit 2,3 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Die Börse in Hongkong liegt mit ebenfalls 0,3 Prozent im Plus, während sich im chinesischen Kernland der Schanghai-Composite 0,7 Prozent fester präsentiert. In Südkorea erhöht sich der Kospi um 0,5 Prozent auf 2.040 Punkte. Rückenwind erhält der Index in Seoul von Zinssenkungserwartungen und den wieder angelaufenen Handelsgesprächen in Schanghai, heißt es von Marktbeobachtern. Die andauernden Handelsspannungen mit Japan drückten hingegen weiterhin auf die Stimmung. Unter den Einzelwerten gewinnen Hitachi in Tokio 3,1 Prozent hinzu, nachdem der Konzern trotz Umsatzrückgang den Gewinn im ersten Quartal um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat, was über den Markterwartungen liegt. China Life erhöhen sich in Hongkong um 2,0 Prozent, nachdem der Versicherungskonzern für das erste Halbjahr einen um 35 Prozent verbesserten Nettogewinn in Aussicht gestellt hat. Abwärts geht es hingegen in Seoul für LG Electronics um 1,5 Prozent vor der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik geht von einem Gewinnrückgang aus.

US-NACHBÖRSE

Im Mittelpunkt des nachbörslichen Geschehens an der Wall Street stand am Montag der Quartalsbericht des Börsenlieblings Beyond Meat. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten wie Burgern hat zwar einen riesigen Umsatzsprung gemacht. Doch die Aktie geriet massiv unter Druck, denn das Unternehmen will frisches Geld einsammeln. Das erst seit Mai börsengelistete Unternehmen steigerte im abgelaufenen Quartal den Umsatz auf 67,3 Millionen und hat ihn damit gegenüber dem Vorjahr fast vervierfacht. Der Verlust belief sich auf 9,4 Millionen Dollar oder 24 Cent je Aktie, auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 6,9 Millionen erzielt. Analysten hatten mit einem Verlust von 9 Cent je Aktie und einem Umsatz von 52,5 Millionen Dollar gerechnet. Das Unternehmen erhöhte die Prognosen für 2019. Zugleich will Beyond Meat 3,25 Millionen Aktien verkaufen, womit die bisherigen Anteilsscheine verwässert werden. Dies brachte die Titel unter Druck; sie sanken bis kurz vor 20.00 Uhr Ortszeit um 14 Prozent auf 31,13 Dollar. Allerdings haben sie sich seit dem Börsengang mehr als versiebenfacht.

Für die Aktien von Sanmina ging es nach Zahlen ebenfalls nach unten, obwohl die Umsatz- und Ergebniszahlen über den Prognosen lagen. Die Aktie des Fertigungsdienstleisters für elektronische Komponenten verlor bis 19.39 Uhr 1,9 Prozent auf 32,39 Dollar. Sie hat indes im laufenden Jahr bereits 37 Prozent zugelegt, fast doppelt so viel wie der S&P-500.

Auch der Stahlproduzent AK Steel hat mit einem 18-prozentigen Gewinnanstieg die Erwartungen geschlagen. Allerdings ging der Nettoumsatz etwas zurück. Zudem kürzt das Unternehmen die Prognosen für 2019, weil für bestimmte Spezialprodukte mit niedrigeren Preisen zu rechnen sei. Statt eines Gewinns je Aktie zwischen 24 und 30 Cent steht jetzt nur noch ein Gewinn zwischen 13 und 20 Cent auf der Agenda des Unternehmens. Die Aktie verlor bis 19.54 Uhr Ortszeit 1,4 Prozent auf 2,51 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.221,35 0,11 28,90 16,69 S&P-500 3.020,97 -0,16 -4,89 20,51 Nasdaq-Comp. 8.293,33 -0,44 -36,88 24,99 Nasdaq-100 7.989,08 -0,35 -27,87 26,21 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 743 Mio 736 Mio Gewinner 1.449 2.003 Verlierer 1.447 926 Unverändert 112 125

Uneinheitlich - Im Vorfeld wichtiger Termine im Wochenverlauf wagte sich kaum jemand an der Wall Street aus der Deckung. So stellte die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch das beherrschende Thema. Zudem gingen die zuletzt festgefahrenen Handelsgespräche zwischen den USA und China weiter. Mit Fed-Sitzung, Unternehmensbilanzen und Handelsgesprächen bestehe hohes Enttäuschungspotenzial, daher übten sich Anleger in Zurückhaltung, hieß es. Die Verluste im Technologiesegment wurden mit Gewinnmitnahmen erklärt, nachdem der Sektor im Juli bislang dem breiten Markt klar vorausgeeilt war. Alphabet und Snap fielen 0,3 bzw. 2,2 Prozent. Unter den Einzelwerten blieb die genehmigte Fusion von T-Mobile US mit Sprint weiter Thema. So wollen einige US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss klagen. T-Mobile US und Sprint verloren 2,2 bzw. 2,6 Prozent. Zum Wochenschluss hatten die Papiere deutliche Gewinne verzeichnet. Pfizer und Mylan legen ihr patentfreies Arzneimittelgeschäft zusammen. Mylan haussierten um 12,6 Prozent, denn das Unternehmen übertraf zudem mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen. Die Aktie fiel um 3,8 Prozent. Lexicon Pharmaceuticals brachen um 70,3 Prozent ein. Der Partner Sanofi hatte die Kooperation beim Diabetesmedikament Zynquista beendet.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,85 -0,4 1,85 64,4 5 Jahre 1,84 -1,0 1,85 -8,7 7 Jahre 1,93 -1,2 1,94 -31,5 10 Jahre 2,06 -1,0 2,07 -38,6 30 Jahre 2,59 -0,3 2,59 -47,6

Fallende Marktzinsen am Rentenmarkt und steigende Notierungen wurden ebenfalls mit der erwarteten Zinssenkung erklärt. Ohne Einfluss auf das Marktgeschehen blieben Informationen zur Angebotsseite: Die US-Regierung ging davon aus, dass die Schuldenaufnahme das zweite Jahr in Folge bei über einer Billion US-Dollar liegen werde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:46 Uhr % YTD EUR/USD 1,1136 -0,1% 1,1147 1,1121 -2,9% EUR/JPY 120,96 -0,3% 121,30 120,86 -3,8% EUR/GBP 0,9185 +0,7% 0,9124 0,9011 +2,1% GBP/USD 1,2123 -0,8% 1,2216 1,2343 -4,9% USD/JPY 108,62 -0,2% 108,83 108,67 -1,0% USD/KRW 1180,89 -0,2% 1183,78 1184,24 +6,0% USD/CNY 6,8882 -0,1% 6,8934 6,8899 +0,1% USD/CNH 6,8895 -0,1% 6,8943 6,8949 +0,3% USD/HKD 7,8233 +0,0% 7,8222 7,8156 -0,1% AUD/USD 0,6898 -0,1% 0,6902 0,6908 -2,1% NZD/USD 0,6626 -0,1% 0,6632 0,6626 -1,3% Bitcoin BTC/USD 9.430,25 -0,6% 9.490,25 9.581,00 +153,5%

Der US-Dollar neigte vor der Fed-Zinsentscheidung zur Schwäche. Dass er nach den starken US-BIP-Zahlen am Freitag nicht zugelegt habe, ergab nach Meinung von Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen Sinn. Denn die erwartete Zinssenkung der Fed werde dadurch ja nicht abgeblasen. Der Euro stieg auf 1,1150 US-Dollar nach 1,1128 zum Wochenschluss.

Dagegen fiel das Pfund mit 1,2212 Dollar im Verlauf auf den tiefsten Stand seit März 2017. Investoren flohen aus Sterling wegen der erhöhten Unsicherheit eines harten Brexits, die sich seit Amtseinführung von Premierminister Boris Johnson noch verschärft hatte, wie es im Handel hieß. Zuletzt ging das Pfund mit 1,2228 Dollar um nach 1,2386 Dollar im späten US-Handel am Freitag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,20 56,87 +0,6% 0,33 +19,6% Brent/ICE 64,09 63,71 +0,6% 0,38 +16,0%

Am Ölmarkt schielten Anleger Richtung Naher Osten. Der Konflikt mit dem Iran verschärfte sich, Großbritannien hatte ein weiteres Kriegsschiff zur Eskortierung von Tankern in die Region entsandt. Der Preis für WTI gewann 1,2 auf 56,87 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 63,71 Dollar. Auch die Wiederaufnahme der Handelsgespräche habe gestützt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.424,03 1.426,94 -0,2% -2,92 +11,0% Silber (Spot) 16,43 16,47 -0,2% -0,04 +6,0% Platin (Spot) 880,57 881,00 -0,0% -0,43 +10,6% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +2,9%

Der Goldpreis zeigte sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 1.426 Dollar - gestützt von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Auch die Spannungen im Nahen Osten und der schwächelnde Dollar halfen etwas.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NXP SEMICONDUCTORS

Der Umsatz im zweiten Quartal gab zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar nach. Zum Vorquartal entsprach das aber einem Plus von 6 Prozent. Dank einer guten Kostenkontrolle erzielte NXP zudem einen operativen Gewinn von 157 Millionen Dollar, 15 Prozent mehr als vor einem Jahr und fast das Dreifache des Vorquartals.

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.