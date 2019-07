Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. In Reaktion auf die Kennziffern und die angekündigte Generika-Fusion mit Mylan habe er sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern überarbeitet, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dieser Basis rechnet der Experte bis zum Jahr 2024 nun mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus um 8 Prozent und einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) um 16 Prozent./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 22:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

