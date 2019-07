DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Grenke AG rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Gewinn. Beim Neugeschäft zeigt sich der Finanzierungspartner aber etwas optimistischer. Den Konzerngewinn sieht das Unternehmen 2019 nun in einer Bandbreite zwischen 138 bis 148 Millionen Euro nach 131 Millionen Euro im Vorjahr. Bislang hatte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 147 bis 156 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Steigerung des Neugeschäfts der Grenke Gruppe Leasing soll nun allerdings 16 bis 19 Prozent betragen, nachdem bislang der untere Rand der Spanne bei nur 14 Prozent gelegen hatte.

Weiterhin weist Grenke darauf hin, dass eine Entwicklung wie die des ersten Halbjahres eine gewisse Normalisierung darstelle, da sich die Schäden in den vergangenen Jahren bei zeitgleich stark wachsendem Neugeschäftsvolumen auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt hätten.

Im zweiten Quartal erhöhte sich das operative Ergebnis auf 42,1 Millionen Euro von 41,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern wurde ein Gewinn von 34,7 Millionen Euro erwirtschaftet, etwas mehr als im Vorjahr mit 34,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 (0,76) Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H

08:30 FR/Engie SA, Ergebnis 1H

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

10:30 DE/Munich Re, Vorstellung des Halbjahresberichts zu Naturkatastrophen

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesvelauf:

- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-0,1% gg Vj - DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 9,7 Punkte zuvor: 9,8 Punkte 14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juli PROGNOSE: +0,05 zuvor: +0,17 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,8 zuvor: 103,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,0 zuvor: -5,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,6 Vorabschätzung: -6,6 zuvor: -7,2 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 124,8 zuvor: 121,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 2,75 Mrd bis 3,25 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.428,50 0,08 S&P-500-Future 3.025,60 0,13 Nikkei-225 21.686,49 0,32 Schanghai-Composite 2.957,39 0,56 +/- Ticks Bund -Future 174,44 0 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.417,47 -0,02 DAX-Future 12.421,50 0,03 XDAX 12.432,92 0,03 MDAX 26.256,24 0,12 TecDAX 2.945,60 -0,01 EuroStoxx50 3.523,58 -0,03 Stoxx50 3.217,89 0,16 Dow-Jones 27.221,35 0,11 S&P-500-Index 3.020,97 -0,16 Nasdaq-Comp. 8.293,33 -0,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,44% +15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des lustlosen Handels in den Börsenindizes rechnen Händler am Dienstag. Im Fokus stünden die Berichtssaison auf Unternehmensebene und die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch. Mit Apple wird zudem am Abend ein Schwergewicht der Wall Street Zahlen vorlegen. Auch die Handelsgespräche USA-China werden argwöhnisch weiter verfolgt. Wegen der Erwartung weiterer Zinserleichterungen durch Fed und EZB und gleichzeitig schwacher Konjunktur sind die Augen der Anleger fast nur auf die Assetklasse der Anleihen und auf Gold fokussiert. So hat die Bank of Japan ihre lockere Geldpolitik am Morgen erneut bestätigt. Dazu stehen auch die Verbraucherpreise aus Deutschland für Juli an. Aktien wirken dagegen unattraktiv, was am Vorabend erneut untermauert wurde: Mit Schaeffler, EDAG und Grenke gaben gleich drei Unternehmen in Deutschland Gewinnwarnungen ab. Bei den Konjunkturdaten stehen auch erste BIP-Daten aus Frankreich im Blick.

Rückblick: Kaum verändert - Die Anleger hielten sich vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch bedeckt. Das Pfund baute seine Abgaben im Verlauf aus und fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Hintergrund ist die zunehmende Sorge, dass Großbritannien die EU ohne Brexit-Deal verlassen wird. Profiteur war die Börse in London, der Index legte um 1,8 Prozent zu. Die Aktie der London Stock Exchange gewann 15,3 Prozent. Durch den Kauf des Finanzdienstleisters Refinitiv will die LSE das höherwertige Datengeschäft stärken. Die Aktie der Deutschen Börse reagierte mit Kursverlusten von 2,4 Prozent auf die Nachricht. Die Eschborner befanden sich in Verhandlungen wegen eines Kaufs der Devisenplattform FXall von Refinitiv. Diese Pläne wurden nun begraben. Der Pharmakonzern Sanofi hat seinen Ausblick angehoben. Die Titel gewannen 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Tagessieger waren Deutsche Telekom mit einem Plus von 2 Prozent. Die Genehmigung der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint durch das US-Justizministerium trieb die T-Aktie an. Bei Infineon wurden die Anleger vor den Quartalszahlen in dieser Woche vorsichtiger, der Wert verlor 2,1 Prozent. Delivery Hero legten um 5 Prozent zu. Die Aktie profitierte von der Konsolidierungsfantasie im Sektor. Der Essenslieferant Takeaway.com hat auf vorläufiger Basis eine Vereinbarung zur Fusion mit dem Wettbewerber Just Eat getroffen. Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung brachen SLM Solutions um 8 Prozent auf 12,22 Euro ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Gewinnwarnungen das Geschäft bestimmt. Besonders auffällig hätten sich Grenke gezeigt, die 7 Prozent schwächer gestellt wurden. Grenke hatte die Gewinnerwartungen für 2019 reduziert, sich beim Neugeschäft aber etwas optimistischer gezeigt. Auch Schaeffler hatte ihre Jahresprognose gesenkt. Die Papiere wurden aber nur 0,3 Prozent leichter gestellt und damit deutlich über den Tiefs des Abends gehandelt. "Gewinnwarnungen im Automobilsektor überraschen nicht mehr", sagte der Marktteilnehmer. EDAG wurden 2 Prozent schwächer nach einem gesenkten Ausblick getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Vor wichtigen Terminen im Wochenverlauf wagte sich kaum jemand an der Wall Street aus der Deckung. So stellte die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch das beherrschende Thema. Zudem gingen die zuletzt festgefahrenen Handelsgespräche zwischen den USA und China weiter. Mit Fed-Sitzung, Unternehmensbilanzen und Handelsgesprächen bestehe hohes Enttäuschungspotenzial, daher übten sich Anleger in Zurückhaltung, hieß es. Die Verluste im Technologiesegment wurden mit Gewinnmitnahmen erklärt, nachdem der Sektor im Juli bislang dem breiten Markt klar vorausgeeilt war. Alphabet und Snap fielen 0,3 bzw. 2,2 Prozent. Unter den Einzelwerten blieb die genehmigte Fusion von T-Mobile US mit Sprint Thema. Einige US-Bundesstaaten wollen gegen den Zusammenschluss klagen. T-Mobile US und Sprint verloren 2,2 bzw. 2,6 Prozent. Zum Wochenschluss hatten die Papiere deutliche Gewinne verzeichnet. Pfizer und Mylan legen ihr patentfreies Arzneimittelgeschäft zusammen. Mylan haussierten um 12,6 Prozent, denn das Unternehmen übertraf zudem mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen. Die Pfizer-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Lexicon Pharmaceuticals brachen um 70,3 Prozent ein. Der Partner Sanofi hatte die Kooperation beim Diabetesmedikament Zynquista beendet.

Fallende Marktzinsen am Rentenmarkt und steigende Notierungen wurden mit der erwarteten Zinssenkung erklärt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reduzierte sich um 0,8 Basispunkt auf 2,06 Prozent. Ohne Einfluss auf das Marktgeschehen blieben Informationen zur Angebotsseite: Die US-Regierung ging davon aus, dass die Schuldenaufnahme das zweite Jahr in Folge bei über einer Billion US-Dollar liegen wird.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17.58 Uhr EUR/USD 1,1138 -0,1% 1,1217 1,1143 EUR/JPY 120,94 -0,3% 120,87 121,26 EUR/CHF 1,1046 -0,1% 1,1025 1,1050 EUR/GBR 0,9182 +0,6% 0,8975 0,9107 USD/JPY 108,58 -0,2% 107,74 108,83 GBP/USD 1,2130 -0,7% 1,2500 1,2235 Bitcoin BTC/USD 9.422,81 -0,71 10.327,25 9.496,00

Der US-Dollar neigte vor der Fed-Zinsentscheidung zur Schwäche. Dass er nach den starken US-BIP-Zahlen am Freitag nicht zulegte, ergab nach Meinung von Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen Sinn. Denn die erwartete Zinssenkung der Fed werde dadurch ja nicht abgeblasen. Der Euro stieg auf 1,1150 US-Dollar nach 1,1128 zum Wochenschluss.

Dagegen fiel das Pfund mit 1,2212 Dollar im Verlauf auf den tiefsten Stand seit März 2017. Investoren flohen aus Sterling wegen der erhöhten Unsicherheit eines harten Brexits, die sich seit dem Amtsantritt von Premierminister Boris Johnson noch verschärft hatte, wie es im Handel hieß. Zuletzt ging das Pfund mit 1,2228 Dollar um nach 1,2386 Dollar im späten US-Handel am Freitag.

Am Dienstagmorgen setzt das Pfund seine Talfahrt fort und fällt unter 1,22 Dollar. Erneut belastet das Brexit-Thema. Eine Sprecherin der britischen Regierung hatte gesagt, Premierminister Johnson werde erst dann wieder mit der EU reden, wenn diese bereit sei, den Austrittsvertrag neu zu verhandeln. Daneben rückt die Zinssitzung der Bank of England (BoE) in den Blilck, wie die Analysten von CBA sagen. Sie halten es zwar für unwahrscheinlich, dass die BoE an der Zinsschraube drehen wird, es sei aber denkbar, dass mit Blick auf geldpolitische Straffungen bestimmte Begriffe wie "allmählich" oder "begrenzt" aus dem Begleitkommentar gestrichen würden.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,20 56,87 +0,6% 0,33 +19,6% Brent/ICE 64,09 63,71 +0,6% 0,38 +16,0%

Am Ölmarkt schielten Anleger Richtung Naher Osten. Der Konflikt mit dem Iran verschärfte sich, Großbritannien hatte ein weiteres Kriegsschiff zur Eskortierung von Tankern in die Region entsandt. Der Preis für WTI gewann 1,2 auf 56,87 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 63,71 Dollar. Auch die Wiederaufnahme der Handelsgespräche habe gestützt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.424,10 1.426,94 -0,2% -2,85 +11,0% Silber (Spot) 16,43 16,47 -0,2% -0,04 +6,0% Platin (Spot) 879,72 881,00 -0,1% -1,28 +10,5% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +2,9%

Der Goldpreis zeigte sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 1.426 Dollar - gestützt von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Auch die Spannungen im Nahen Osten und der schwächelnde Dollar halfen etwas.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat die Geldpolitik unangetastet gelassen. Die Bank of Japan betonte aber, sie werde "nicht zögern, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Momentum in Richtung der Preisstabilitätsziele verloren gehen sollte". Diese Formulierung hatte nach der vorangegangenen Notenbanksitzung im Juni noch gefehlt.

BANKEN

Führenden Banken drohen wegen möglicher Manipulationen am Devisenmarkt nun auch in Großbritannien hohe Forderungen. Dort haben Investoren eine Sammelklage gegen Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland und UBS im Volumen von 1 Milliarde Pfund eingereicht.

BAYER

Immer mehr US-Bürger verlangen von Bayer Schadenersatz für eine Krebserkrankung, die sie ursächlich auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführen. Dem Leverkusener Konzern liegen per 11. Juli 18.400 Klagen vor, wie der Halbjahresbilanz zu entnehmen ist. Im April hatte Bayer 13.400 anhängige Verfahren gemeldet.

Bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen bezeichnete Bayer den Ausblick auf 2019 als zunehmend ambitioniert. Im zweiten Quartal verdiente das Unternehmen netto 404 (Vorjahr: 794) Millionen Euro bei einem Umsatz von 11,485 (9,481) Milliarden Euro.

DELIVERY HERO

hat im zweiten Quartal dank mehr Bestellungen den Umsatz verdoppelt und die Jahresprognose bestätigt.

EDAG

senkt ihren Ausblick auf 2019. Beim Umsatz geht EDAG nunmehr von einem Niveau auf Höhe des Vorjahres - plus bzw. minus 1 Prozent - aus. Bislang hatte EDAG ein Wachstum von bis zu 5 Prozent in Aussicht gestellt. Das Ergebnis (bereinigtes EBIT in Prozent vom Umsatz) wird nun in einer Bandbreite von rund 4 bis 5 Prozent erwartet statt zuvor am unteren Ende der Bandbreite von 5 bis 7 Prozent. Für das Konzernergebnis nach Steuern wird ein Wert von unter 10 Millionen Euro erwartet.

FRESENIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18 Umsatz 8.761 +4,5% 8.717 +4,0% 8.382 EBIT* 1.118 -2,4% 1.118 -2,4% 1.145 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 471 -0,2% 459 -2,8% 472 Ergebnis je Aktie* 0,85 0% 0,83 -2,4% 0,85

FRESENIUS MEDICAL CARE

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18 Umsatz 4.345 +3% 4.356 +3% 4.214 Umsatz bereinigt 4.214 +7% 4.316 +9% 3.956 EBIT 521 -63% 548 -61% 1.401 EBIT bereinigt 491 -12% 558 -- 558 Erg nach Steuern/Dritten 254 -74% 267 -73% 994 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 279 -9% 306 -1% 308 Ergebnis je Stammaktie 0,84 -74% 0,88 -73% 3,24 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 0,92 -9% 1,01 0% 1,01

HEIDELBERGCEMENT

hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mit Hilfe von Preiserhöhungen auf vergleichbarer Basis knapp 6 Prozent gesteigert. An seiner Jahresprognose hält das Unternehmen fest.

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18 Umsatz 4.973 +3% 5.054 +5% 4.806 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.050 +11% 985 +4% 945 Ergebnis laufendes Geschäft 702 +4% 697 +4% 673 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 413 +4% 398 Ergebnis je Aktie k.A. -- 2,08 +3% 2,01

JENOPTIK

Der Aufsichtsrat hat am Montag in einer außerordentlichen Sitzung die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Zum einen bindet er seinen Vorstandsvorsitzenden weitere fünf Jahre ans Unternehmen, zum anderen gab er grünes Licht für den Start des Verkaufsprozesses für Vincorion.

LUFTHANSA

Überkapazitäten und der aggressive Wettbewerb auf der Kurzstrecke in Europa, vor allem in Deutschland und Österreich, verhagelten dem Konzern die Bilanz, der wegen des Preisverfalls im Juli bereits die Jahresprognose kassiert hatte. Das Langstreckengeschäft war dagegen weiterhin stark.

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18* Umsatz* 9.633 +4% 9.868 +6% 9.298 EBIT 761 -24% -- -- 1.002 EBIT bereinigt 754 -25% 735 -27% 1.000 Ergebnis nach Steuern/Dritten 226 -70% 310 -59% 752 Ergebnis je Aktie* 0,48 -70% 0,89 -44% 1,59

METRO

Die beiden Großaktionäre Meridian und Beisheim wollen ihre Stimmrechte an dem Handelskonzern bündeln, um ihre Interessen besser durchsetzen zu können. Die

SCHAEFFLER

hat ihre Jahresprognose gesenkt. Das Unternehmen trägt damit der Verschlechterung der Marktbedingungen für die Sparte Automotive OEM, insbesondere in China und Europa, Rechnung. Die globale Automobilproduktion werde im laufenden Jahr voraussichtlich um 4 Prozent zurückgehen, teilte das Unternehmen mit. Im Februar war Schaeffler noch von einem Rückgang um 1 Prozent ausgegangen.

AIR LIQUIDE

ist zuversichtlich, 2019 das Nettoergebnis zu steigern, wie das Unternehmen bei Vorlage von Halbjahrszahlen mitteilte. Im ersten Halbjahr verdiente der Gasekonzern netto 1,06 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 10,95 Milliarden Euro.

CAPGEMINI

hat bei der Vorlage von Halbjahrszahlen den Ausblick auf 2019 bestätigt. Das operative Ergebnis des ersten Halbjahrs betrug 658 Millionen Euro, das Nettoergebnis 388 Millionen Euro und der Umsatz 7,01 Milliarden Euro.

NXP SEMICONDUCTORS

Der Umsatz im zweiten Quartal gab zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar nach. Zum Vorquartal entsprach das aber einem Plus von 6 Prozent. Dank einer guten Kostenkontrolle erzielte NXP zudem einen operativen Gewinn von 157 Millionen Dollar, 15 Prozent mehr als vor einem Jahr und fast das Dreifache des Vorquartals.

SIEMENS GAMESA

hat im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 2,63 Milliarden Euro erzielt. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 6,1 Prozent. Das Unternehmen erwartet, dass es im Geschäftsjahr bei der bereinigten EBIT-Marge das untere Ende der zuvor genannte Spanne erreichen wird.

BEYOND MEAT

hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz mit Burgern und Würsten auf 67 Millionen US-Dollar vervierfacht. Die Aktien brach allerdings nachbörslich um 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen aus Kalifornien die Platzierung von Aktien ankündigte.

