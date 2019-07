Boris Johnson gibt sich kämpferisch: Ein Akzeptieren des von der Vorgänger-Regierung ausgehandelten Vertrags mit der EU kommt gar nicht infrage, in Sachen Grenze Nordirland/Irland und Zollautonomie allgemein sei der Vertrag nicht akzeptabel. Am Wochenende hieß es bereits, dass die neue Regierung mit Hochdruck an Maßnahmen arbeite, um die Folgen eines "No Deal-BrExit" abzufedern.

