Siemens Healthineers war gestern der Tagesgewinner Im MDAX. Die Siemens-Tochter für den Sektor Medizintechnik bleibt ein zweischneidiges Schwert. Das bisherige Ehrgeizprogramm lässt sich nicht halten, doch warum? Darüber gehen die Meinungen in München auseinander. Mehr Freiheit für das Management schafft Raum für flexible Entscheidungen, doch die kurze Leine zur Mutter behindert. Immerhin: Plus 5,5 % Tagesgewinn sind ein Ansatz dazu, in eine höhere Bewertung hineinlaufen zu können. Abwarten!



