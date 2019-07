Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 174,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,40 Prozent.

Der Bund-Future hält sich damit nur knapp unter dem Rekordhoch von 174,92 Punkten, das in der vergangenen Woche erreicht worden war. An den Finanzmärkten rückt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed immer stärker in den Fokus, die am Mittwochabend erwartet wird. Anleger rechnen nach klaren Signalen der amerikanischen Notenbanker fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren.

Im Tagesverlauf könnten aber auch zahlreiche wichtige Konjunkturdaten für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen, darunter Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone und Kennzahlen zur Preisentwicklung in Deutschland und den USA./jkr/zb

ISIN DE0009652644

