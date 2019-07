FRANKFURT (Dow Jones)--Trockenheit in Europa und Kanada sowie Überschwemmungen und Regenfälle im Mittleren Westen der USA haben die Umsatzentwicklung von Bayer im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt. Der Pharma- und Agrochemiekonzern verbuchte währungs- und portfoliobereinigt nur ein Wachstum von 0,9 Prozent. Vor diesem Hintergrund bezeichnete der Pharma- und Agrarkonzern die Jahresprognose als "zunehmend ambitioniert", bestätigte sie jedoch.

Bayer gelang es, den bereinigten Gewinn (EBITDA vor Sondereinflüssen) um um rund ein Viertel auf 2,93 Milliarden Euro zu steigern, wobei jedoch Hedginggeschäfte mit fast 60 Millionen negativ belasteten. Der noch immer hohe Zuwachs ist wesentlich der Monsanto-Übernahme geschuldet. 2018 floss das Ergebnis des US-Saatgutriesen nur zu gut drei Wochen in die Zwischenbilanz ein. Dafür enthielt es aber auch noch originäre Bayer-Geschäfte, die später aus wettbewerbsrechtlichen Gründen bei BASF landeten.

Sonderaufwendungen für Restrukturierungen und Wertminderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Fußpflegemarke Dr. Scholl's minderten das weitere Ergebnis allerdings um 859 Millionen Euro, so dass das EBIT mit 926 Millionen Euro bereits um fast ein Drittel niedriger als vor Jahresfrist war. Das Nettoergebnis fiel mit 404 Millionen Euro knapp halb so hoch aus.

Getragen wurde das Wachstum vom Pharmageschäft (plus 3,9 Prozent auf vergleichbarer Basis). Im Agrargeschäft gingen die Einnahmen dagegen auf vergleichbarer Basis um 9,9 Prozent zurück. Diese Zahl unterstellt, dass die Portfolioveränderungen bereits Anfang 2018 stattgefunden hätten. Leichtes Wachstum kam von der zum Verkauf stehenden Sparte für Tiergesundheit (plus 2,7 Prozent) und vom Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneien (plus 2,1 Prozent).

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2019 02:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.