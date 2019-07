Mit Jenoptik lagen wir in den letzten Monaten vielfach richtig und konnten schon mehrfach starke Treffer auf der Long- und Short-Seite melden. Jetzt sieht es so aus, als ob es bald wieder spannend werden könnte. Nach dem Absturz von 36,80 Euro auf unter 24,00 Euro gab es eine Seitwärtsbewegung die am 19. Juli mit einem Ausbruch nach oben in Bewegung kam. Der Kurs entwickelte sich schnell wieder bis in den Bereich um 26,00 Euro, wo er im Moment eine ...

