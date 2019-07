Am Freitag gab das US-Justizministerium seine Zustimmung für den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint. Erleichterung herrscht nun vor allem auch bei der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom, die seit Monaten um die Fusion gekämpft hat. Offen sind allerdings noch die Klagen von 13 Bundesstaaten und dem Regierungsbezirk Washington, die gegen die Fusion klagen. Sie befürchten, dass der Zusammenschluss zu Lasten der Verbraucher geht. Mit einem Plus von über zwei Prozent führt die Aktie die Gewinnerliste in d. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...