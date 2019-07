Am Devisenmarkt herrschte am Montag noch ruhiges Treiben. Der Euro tritt bei 1,1125 US-Dollar auf der Stelle. Das gleiche Bild ist bei der Feinunze Gold zu beobachten. Nach dem Preisrückgang von 1.445 zu Anfang vergangener Woche auf 1417 US-Dollar zum Wochenschluss, kostet eine Unze des gelben Edelmetalls am Montag kaum verändert 1.420 US-Dollar. Die Ölpreise geben weiter leicht nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil 63,27 US-Dollar. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...