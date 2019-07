Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat nach einem etwas schwächeren Halbjahr sein Umsatzziel für das laufende Jahr leicht gesenkt. Für 2019 wird nun ein Wachstum aus eigener Kraft von 2 bis 3 Prozent angepeilt, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Zuvor hatte Reckitt Benckiser ein Wachstum von 3 bis 4 Prozent avisiert.

Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze im ersten Halbjahr lediglich um ein Prozent auf 6,2 Milliarden britische Pfund (gut 6,8 Mrd EUR), mit einer Stagnation im zweiten Quartal. Nominal lag das Plus in den ersten sechs Monaten bei zwei Prozent. Dabei entwickelte sich das Gesundheitssegment auf vergleichbarer Basis rückläufig, was unter anderem an einem schwächeren chinesischen Markt sowie einer mauen Grippesaison lag. Auch entwickelten sich Marken wie Scholl und Durex schwächer. Im zweiten Halbjahr will Reckitt Benckiser zu "normalisierten" Wachstumsraten zurückkehren, erklärte der scheidende Konzernchef Rakesh Kapoor.

Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum um 2 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Pfund, wobei das Unternehmen von einer schwachen britischen Währung profitierte. Unter dem Strich verdiente Reckitt Benckiser im fortgeführten Geschäft mit 979 Millionen Pfund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./nas/jha/

ISIN GB00B24CGK77

AXC0071 2019-07-30/08:53