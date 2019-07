Der deutsche Energiekonzern EnBW konnte gestern eine grüne Dual-Tranche Hybrid Anleihe (erw. Rating Baa2/BBB-/BBB) platzieren. Tranche A (60,25NC5,25, EUR 500 Mio.) preiste bei einer Emissionsrendite von 1,125 %, Tranche B (60NC8, EUR 500 Mio.) bei 1,625 %. Darüber hinaus brachte Philip Morris eine Dual-Tranche Senior Anleihe (A2/A/A) auf den Markt. Tranche A (7 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei MS +48 BP, Tranche B (12 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+73 BP und Tranche C (20 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+103 BP. Die chinesische HNA Group strebt eine Refinanzierung der Schulden ihrer Tochter Swissport an. So stehe bei der mit EUR 1,5 Mrd. (Anleihen und Kredite) verschuldeten Flughafen-Servicegesellschaft unter anderem eine Verlängerung des ...

