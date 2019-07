Gestoppte bzw. gedrehte Serien: United Parcel Service -1,52% auf 118,75, davor 7 Tage im Plus (17,95% Zuwachs von 102,23 auf 120,58), Nokia -0,57% auf 5,039, davor 7 Tage im Plus (11,85% Zuwachs von 4,53 auf 5,07), Beyond Meat -5,44% auf 222,13, davor 7 Tage im Plus (38,47% Zuwachs von 169,64 auf 234,9), Dialight -0,28% auf 361, davor 6 Tage im Plus (23,97% Zuwachs von 292 auf 362), Metro -0,1% auf 5,844, davor 6 Tage im Plus (6,36% Zuwachs von 5,5 auf 5,85), METRO AG Stamm +0,91% auf 15, davor 6 Tage im Minus (-5,53% Verlust von 15,73 auf 14,87), Saint Gobain -0,94% auf 36,255, davor 5 Tage im Plus (7,21% Zuwachs von 34,14 auf 36,6), European Lithium 0% auf 0,058, davor 5 Tage im Plus (18,37% Zuwachs von 0,05 auf 0,06), Snapchat -2,18% auf 17,5, davor 5 Tage im Plus (27,6% Zuwachs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...