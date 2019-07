Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japanische Notenbank lässt Geldpolitik vorerst unverändert

Die japanische Notenbank hat auf ihrer Sitzung am Dienstag die Geldpolitik unangetastet gelassen. Die Bank of Japan betonte aber, sie werde "nicht zögern, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Momentum in Richtung der Preisstabilitätsziele verloren gehen sollte". Diese Formulierung hatte nach der vorangegangenen Notenbanksitzung im Juni noch gefehlt.

Frankreichs Wirtschaftswachstum etwas schwächer als erwartet

Das Wirtschaftswachstum Frankreichs ist im zweiten Quartal 2019 etwas schwächer als erwartet gewesen. Nach Angaben der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 0,3 Prozent Wachstum prognostiziert. Im ersten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Österreichs Wirtschaftswachstum schwächt sich ab

Das Wirtschaftswachstum in Österreich hat sich im zweiten Quartal 2019 abgeschwächt. Nach Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo stieg das Bruttoinlandsprodukt in der Definition von Eurostat gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Im ersten Quartal hatte es um 0,4 Prozent zugelegt.

GfK: Konsumoptimismus deutscher Verbraucher sinkt weiter

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich weiter abgeschwächt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für August einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 9,7 von 9,8 Punkten im Vormonat. Diese Entwicklung entsprach den Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen, die genau diesen Indexwert erwartet hatten. "Die globale Konjunkturabkühlung, der Handelskonflikt und Brexit-Diskussionen verunsichern offenbar mehr und mehr die Verbraucher", konstatierte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Schottlands Regierungschefin unterstellt Johnson No-Deal-Strategie

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, insgeheim einen Brexit ohne Austrittsabkommen anzustreben. "Hinter allem Bluff und Getöse ist dies eine Regierung, die gefährlich ist", sagte Sturgeon nach einem Treffen mit Johnson am Montag in Edinburgh. "Dies ist eine Regierung, die eine No-Deal-Strategie verfolgt, so sehr sie das auch bestreiten mag." Johnson zeigte sich bei seinem ersten Besuch in Schottland als Premierminister hingegen "zuversichtlich, dass wir ein Abkommen bekommen".

Umfrage: Grüne legen in Wählergunst wieder zu

Die Grünen sind laut einer Umfrage in der Wählergunst wieder gestiegen. Im am Dienstag in der Bild-Zeitung veröffentlichten Insa-Meinungstrend legen die Grünen um 2 Punkte auf 24,5 Prozent zu. Die FDP verbessert sich um einen Punkt auf 9 Prozent. CDU/CSU verlieren einen halben Punkt und kommen auf 27 Prozent. SPD (12,5 Prozent), AfD (14,5 Prozent) und Linkspartei (8 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Unionspolitiker widersprechen Söder bei Vorschlag für Klimaschutz im Grundgesetz

Unionspolitiker haben sich gegen den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestellt, den Klimaschutz als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Dienstag, er sei was Grundgesetzänderungen angehe "sehr skeptisch".

Scholz sagt Geldwäsche den Kampf an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will härter gegen Geldwäsche in Deutschland vorgehen. "Geldwäsche ist in unserem Land ein ernstes Problem", sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das müssen wir beseitigen. Vor allem auf dem Immobilienmarkt müssen wir genauer hinschauen." Die Regierung werde am Mittwoch ein Gesetz beschließen, mit dem die Bundesrepublik "international die höchsten Standards beim Kampf gegen Geldwäsche haben wird", kündigte der Finanzminister an.

UNO: Regierungstruppen töten in Afghanistan mehr Zivilisten als Taliban

In Afghanistan sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach UN-Angaben mehr Zivilisten durch regierungstreue Truppen als durch die Taliban und andere Rebellen getötet worden. Insgesamt seien 1.366 Zivilisten im ersten Halbjahr getötet und 2446 weitere verletzt worden, teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) bei der Vorstellung ihres vierteljährlich erscheinenden Berichts am Dienstag mit. Die Versuche der Konfliktparteien, die zivilen Opferzahlen zu reduzieren, kritisierte Unama als "unzureichend".

Zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet

In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die beiden Soldaten seien "im Einsatz" getötet worden, erklärte die US-geführte Nato-Mission "Resolute Support" am Montag. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr in Afghanistan getöteten US-Soldaten auf zwölf.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Privater Konsum Juni -0,1% gg Vm; -0,6% gg Vj

Privater Konsum Juni PROGNOSE +0,3% gg Vm; -0,6% gg Vj

Privater Konsum Mai rev +0,3% (vorl: +0,4%) gg Vm

JAPAN

Industrieproduktion Juni -3,6% (PROG: -1,9%) gg Vm

Arbeitslosenquote Juni 2,3% (PROG: 2,4%)

