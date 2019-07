Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben, nachdem der Ausbruch aus einer bullischen Flagge gelang, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. An der Hürde in Form eines längerfristigen Abwärtstrends sei es zuletzt zu einer Konsolidierung gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...