BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, erwartet vor der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichtes zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Zustimmung dem umstrittenen Programm. "Es gibt ja immer wieder ähnliche Klagen auch gegen Anleihekäufe von Eurogegnern", sagte der Ökonom im ZDF-Morgenmagazin. Zwar habe das Gericht in der Vergangenheit auch Grenzen gesetzt. "Aber letztlich hat es doch das grüne Licht gegeben. Das erwarte ich auch jetzt", so Fratzscher.

Das Anleihe-Kaufprogramm habe zwar zu niedrigen Zinsen für Sparer geführt, aber auch den Unternehmen günstige Kredite ermöglicht. "Es hat geholfen, dass die Wirtschaft aus der Krise kommt", sagte der DIW-Präsident. Angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft erwartet er, dass die Zentralbank auch weiterhin bei ihrer Niedrigzinspolitik bleibt. Für die Finanzmärkte seien die größeren Risiken nicht die EZB-Entscheidungen, sondern die Ereignisse im Iran, in China oder der US-Handelskrieg. "Da kann eine Bank nicht sagen, da werden wir abwarten", so Fratzscher.

In Karlsruhe setzen sich die Richter am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung erneut mit dem Thema auseinander. Hintergrund ist der Ankauf von Staatsanleihen aus möglichen Euro-Krisenländern, mit denen die EZB die Lage auf den Finanzmärkten beruhigen wollte. Bis zum vergangenen Jahr wurden rund 2,6 Billionen Euro in die Märkte gepumpt. Dagegen hatten Kritiker geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergegeben, dass die Anleihekäufe für rechtmäßig erklärte.

Nun muss das Bundesverfassungsgericht erneut entscheiden, ob das Luxemburger Urteil mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder ob die Rechte deutscher Bürger dabei verletzt werden. Der Fall ist deswegen bedeutend, weil eigentlich Unionsrecht höher steht und das Bundesverfassungsgericht an Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes gebunden ist. Die Karlsruher Richter wollen sich anderthalb Tage Zeit nehmen.

