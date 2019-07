Investor Frank Thelen fürchtet, dass Deutschland gegenüber den USA und China digital den Anschluss verliert. Ein Gespräch über Digitalisierungs-Verweigerer in der Politik und seine Träume von einer neuen Bundesregierung.

Frank Thelen fördert mit seiner Bonner Beteiligungsfirma Freigeist Start-ups. Der 43-Jährige betreute etwa die To-do-Listen-App Wunderlist (verkauft an Microsoft) und die Taxi-App MyTaxi (heute: Free Now, verkauft an Daimler).

WirtschaftsWoche: Herr Thelen, einen digitalen Weltmarktführer aus Deutschland gibt es nicht. Welche Verantwortung trägt die deutsche Digitalpolitik?Frank Thelen: Der Aufstieg des Silicon Valleys hat Jahrzehnte gedauert. So etwas nachzumachen, das geht einfach nicht. Wir haben die Ami-Kost, die rüberkam, gegessen und keine eigenen Weltmarktführer aufgebaut. China hat den Zug - wie Deutschland - auch verpasst, hat dann aber politisch Mauern hochgezogen und schließt Google und Amazon vom chinesischen Markt aus. Das hat China die Chance gegeben, mit Firmen wie Alibaba oder Tencent eigene Weltmarktführer aufzubauen.

Wollen Sie damit sagen, wir brauchen die Digitalpolitik der Diktatur China?Ich will nicht die Staatsform von China haben. Aber wenn die die digitale Bildung oder Solarenergie fördern wollen - dann machen die das einfach. Wir müssen unseren gewählten Politikern wieder Macht geben, etwas entscheiden zu können. Heute kann ein Minister nicht einfach machen, sondern muss noch durch zehn Gremien, das lähmt unser Land.

Was werfen Sie deutschen Politikern vor?Der Digital-Notstand ist von den meisten Politikern nicht wirklich begriffen. Es gibt Ausnahmen: Digital-Staatsministerin Dorothee Bär, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, FDP-Chef Christian Lindner oder Thomas Jarzombek von der CDU. Die kriegen das nur in ihren eigenen Reihen nicht durch.

Warum nicht?Unsere Demokratie ist zu komplex und bürokratisch geworden. Eine Kanzlerin, ein Wirtschaftsminister oder eine Digitalministerin können eigentlich gar nichts entscheiden. Es wird ...

