FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im frühen Handel leichter. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und hält die Marktteilnehmer in Atem. Bereits am Vorabend gab es drei Gewinnwarnungen, zwei davon aus dem Automobilsektor. Dies zeigt wieder einmal, dass die von den Unternehmen erwartete wirtschaftliche Belebung im zweiten Halbjahr noch nicht zu erkennen ist. Vielmehr droht ein Schrumpfen der Konjunktur, was die Unternehmen nun in ihren Prognosen berücksichtigen. Am Morgen lieferten alleine sechs Unternehmen aus dem DAX ihre Quartalszahlen, drei davon konnten nicht überzeugen.

Aber auch aus dem übrigen Europa gab es eine Fülle von Zahlen, von denen einige negativ überraschten. Der DAX notiert 0,7 Prozent leichter bei 12.332 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach unten.

Gleich 6 DAX-Unternehmen mit Zahlen

Mit Fresenius, FMC, Heidelbergcement, Bayer und Lufthansa und RWE haben am Morgen sechs DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Gut kommen die Zahlen von Fresenius SE im Handel an. Vor allem der bestätigte Jahresausblick plus einer erhöhten Erwartung an das Umsatzwachstum sei stark. Getragen werde das Wachstum von allen Unternehmensbereichen. Für die Aktie geht es um 1,5 Prozent nach oben.

Die Tochter FMC konnte dagegen nicht überzeugen, hier verstimmt die verfehlte Gewinnerwartung. Für den Wert geht es um knapp 4 Prozent nach unten.

Die Deutsche Lufthansa hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient und weniger umgesetzt als erwartet. Überkapazitäten und der aggressive Wettbewerb auf der Kurzstrecke in Europa, vor allem in Deutschland und Österreich, verhagelten dem Konzern die Bilanz. Für die Aktie geht es um 6,2 Prozent nach unten, Air France notieren 3,2 Prozent tiefer und Ryanair verlieren 3,1 Prozent.

Heidelbergcement hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mit Hilfe von Preiserhöhungen auf vergleichbarer Basis um knapp 6 Prozent gesteigert. An der Börse wurde teils mehr erhofft, die Aktie tendiert in der Folge etwas leichter.

Trockenheit in Europa und Kanada sowie Überschwemmungen und Regenfälle im Mittleren Westen der USA haben die Umsatzentwicklung von Bayer im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt. Zudem verlangen immer mehr US-Bürger von Bayer Schadensersatz für Krebserkrankungen, die sie auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführen. Alles in allem keine guten Nachrichten, der Wert verliert 3,5 Prozent.

Für die Aktien von Versorger RWE geht es 1,2 Prozent nach oben dank überraschend vorgelegter guter Zahlen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde deutlich erhöht nach einer besseren Entwicklung des Energiehandels.

Gewinnwarnungen aus dem Automobilsektor

Die Automobilbranche hat in diesem Quartal Gewinnwarnungen quasi am Fließband geliefert. Am Vorabend war es Schaeffler. Das im SDAX notierte Unternehmen musste die Jahresprognose senken und trägt damit der Verschlechterung der Marktbedingungen für die Sparte Automotive OEM, besonders in China und Europa, Rechnung. An der Börse wurde mit einem solchen Schritt gerechnet, die Aktie notiert kaum verändert. Zudem hat die EDAG Engineering Group AG ihren Ausblick auf 2019 gesenkt, für die Aktie geht es um 10 Prozent nach unten.

Besonders negativ überraschte Grenke, die Aktie bricht um 14 Prozent ein. "Hier gerät die Wachstumsstory auf den Prüfstand", so ein Händler. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Gewinn.

Kräftig unter Druck stehen die Aktien der Siemens-Tochter für erneuerbare Energien, Siemens Gamesa. Die Titel fallen in Madrid um über 12 Prozent, nachdem sich der Gewinn im dritten Quartal fast halbiert hat, obwohl der Umsatz sogar leicht gesteigert wurde.

