Man kann dem Management der Deutschen Lufthansa nicht vorwerfen, dass nicht gekämpft wird. Weder mangelt es an strategischen Ansätzen, noch sind Defizite mit Blick auf die Geschwindigkeit der Umsetzung zu erkennen. Einziges Problem: die Ideen greifen nicht, der Konzern bewegt sich mit überschaubarere Geschwindigkeit auf der Rollbahn - auf das Abheben warten die Anleger seit Jahren vergeblich. Das zweite Quartal zeigt einmal mehr die Problematik: am europäischen Luftfahrt-Himmel streiten sich zu viele Akteure um zu wenig Platz. Die Ticketpreise sind im Sinkflug. Die Geschichte, die Ryanair jüngst den Anlegern zu erzählen hatte, wurde nun in ähnlicher Form noch einmal von der Lufthansa dargeboten. Insbesondere die Discount-Tochter Eurowings hat ihren Platz im Markt noch nicht gefunden. Die Verantwortlichen bei der Lufthansa werden so schnell keine Verschnaufpause bekommen.



Alle Details, die ausführlichen Einschätzungen und Analysen der Redaktion sowie weitere Investment-Tipps finden Sie im Bernecker Börsenkompass.



Stefan Schmidbauer



Bernecker Börsenkompass



Unsere Welt dreht und verändert sich. Die Finanzmärkte wandeln sich ebenfalls. In dieser neuen Anlagewelt braucht es neue Börsenbriefe: kompakt, verständlich, renditestark. Alle Einschätzungen und Empfehlungen werden von der Redaktion börsentäglich digital aufbereitet und sind damit jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar. Mit dem Bernecker Börsenkompass behalten Sie den Durchblick und haben immer die rentabelsten Investments im Depot.



Jetzt informieren und kostenlos testen: www.bernecker-boersenkompass.de