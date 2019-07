Neu-Isenburg (ots) -



Seit Kurzem sind sie auf deutschen Straßen zugelassen und gelten als die ideale Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs insbesondere auf der "ersten" und "letzten Meile": die E-Scooter. Mit SCOOTER EXPERTEN powered by eprimo hat der Ökostromanbieter eine Plattform ins Leben gerufen, die nicht nur anschaulich alle Fragen rund um E-Scooter und E-Micromobilität beantwortet, sondern auch intensiv beleuchtet, wie wichtig es ist, Elektrofahrzeuge mit Ökostrom zu laden. Als Auftakt für scooterexperten.de startet am 1. August 2019 eine 30-tägige Reise durch Deutschland. Auf der 1.200 Kilometer langen Strecke von Weil am Rhein nach Kiel wird der E- Scooter "Metz Moover" von dem Team der SCOOTER EXPERTEN powered by eprimo auf Herz und Nieren geprüft. Dabei wird die gesamte Reise CO2-neutral bestritten und lediglich 13kWh zu Stromkosten von 3,88 Euro verbraucht.



Mit seinem E-Scooter tritt der 23-jährige Igor, ein Mitarbeiter des Innovation Teams der eprimo GmbH, die Deutschland Tour im August an. Von Natur aus ist er ein Macher, setzt die ausgefallensten Ideen um. Schon während seines Studiums in Karlsruhe brachte er sich in innovative Projekte ein, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Das Innovation Lab der eprimo bietet die ideale Umgebung und Plattform für junge Mitarbeiter wie Igor, ausgefallene Ideen rund um das Thema Energie zu entwickeln und realisieren. So wurde auch die Idee für die Reise mit dem E-Scooter durch Deutschland bei einem gemeinsamen Brainstorming über die bundesweite Verbreitung der E-Scooter Sharing Anbieter entwickelt. Igor war von Beginn an Feuer und Flamme für das Projekt, es war schnell klar, dass er die Challenge der 30-tägigen Tour antreten wird. Gemeinsam mit seinem Team geht Igor nun das spannende Abenteuer mit großer Begeisterung und zugleich der nötigen Demut an.



Star der Tour ist der E-Scooter "Metz Moover", der als eines der ersten Modelle eine allgemeine Betriebserlaubnis vom deutschen Kraftfahrtbundesamt erhielt und damit bundesweit legal gefahren werden darf. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20km/h und bis zu 25 Kilometern Reichweite werden auf der Deutschlandtour, mit zwei kurzen Ladevorgängen, circa 60 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Der E-Scooter darf ab einem Mindestalter von 14 Jahren gefahren werden, ein Führerschein ist nicht erforderlich, dafür eine spezielle Haftpflichtversicherung.



Auf der Tour wird Station in 18 Großstädten, darunter Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Münster und Hamburg, aber auch in vielen kleineren Städten und Dörfern entlang der Strecke gemacht. Auf scooterexperten.de kann die gesamte Route nachverfolgt und eingesehen werden, wo der Scooter als nächstes sein wird. Die Filmhochschulstudentin Kimberly und eprimo Kollege Johannes begleiten Igor auf seiner Tour, halten die Reise mit der Kamera fest und supporten bei allen bevorstehenden Herausforderungen. Unterwegs trifft das Team auf Gesprächspartner aus der Politik und Experten aus den Bereichen Klima und E- Mobilität, Trendforscher und Städteplaner sowie Bürger, die sich für die Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzen. Ziel ist es, zu zeigen, dass E-Mobilität und Ökostrom maßgeblich für eine nachhaltige Zukunft sind, die Menschen hierfür zu begeistern und die eprimo Grünstrom Community auszubauen.



In einigen Städten (siehe Karte auf scooterexperten.de) werden Interessierte eingeladen, den E-Scooter kennenzulernen, sich über die E-Micromobilität zu informieren und ihn probezufahren. Gerade in Metropolen, wo Platzmangel, hohe Abgaswerte und lange Staus an der Tagesordnung sind, scheinen E-Scooter die ideale Lösung zu sein. Denn in deutschen Großstädten betragen 40-50% der mit dem Auto zurückgelegten Fahrten weniger als fünf Kilometer. Eine Strecke, auf der der kalte Motor überproportional viel Kraftstoff verbraucht. In Ballungsgebieten ließen sich mindestens 30% dieser Fahrten auch mit dem Fahrrad oder E-Scooter erledigen. Diese Gelegenheit nutzen die SCOOTER EXPERTEN powered by eprimo, um in den intensiven Austausch mit Interessenten und Nutzern zu gehen. Dabei beweisen sie: E-Scooter und grüner Strom sind untrennbar und bilden in Kombination die ideale Ergänzung im Mobilitätsangebot.



Der Grünstrom von eprimo besteht zu 100 Prozent aus Wasserkraft. In der eigenen Grünstromcommunity setzt der Anbieter vor allem auf kleine, privat betriebene PV- Anlagen, sowie Windräder. Den sogenannten Prosumern, die ihren Strom in das Netzwerk einspeisen, werden faire Konditionen angeboten, während Verbraucher sich über niedrige Preise für grünen Strom freuen. Durch die regionale Vernetzung aus Erzeugern und Verbrauchern werden die Stromnetze entlastet und lange Transportwege vermieden. Das lohnt sich unterm Strich nicht nur für die Mitglieder der Grünstromcommunity, sondern wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus, denn im Schnitt werden pro Mitglied 2,2 Tonnen CO2 im Jahr eingespart.



Auf www.scooterexperten.de klären die begeisterten E-Micromobilitätsexperten daher nicht nur über den neuen und innovativen Fortbewegungstrend auf, sondern beleuchten auch das Thema Grünstrom intensiv, um noch mehr Menschen zu begeistern, die Community weiter auszubauen und die E-Mobilität nachhaltig zu fördern.



