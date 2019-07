Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seinem beschleunigten Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel befinde sich der Nahrungsmittelkonzern auf gutem Weg, schrieb Analyst James Targett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN FR0000120644

AXC0124 2019-07-30/11:04