Die Immobilienportfolios der alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) wurden zum 30. Juni 2019 durch den unabhängigen Gutachter Savills Advisory Services Germany GmbH & Co. KG aktuell bewertet. Dies führt zu einem positiven GuV-Effekt von rund EUR 200 Mio. (EUR 1,12 je Aktie). Hintergründe für die Aufwertung sind Neubewertungen einzelner Objekte aufgrund von Neuvermietungen sowie eine weitere Anpassung des Portfoliowertes an das aktuelle Marktumfeld.

Der Wert des Immobilienportfolios der alstria beläuft sich zum 30. Juni 2019 auf EUR 4,2 Mrd.

Gute Vermietungsergebnisse

Im operativen Geschäft profitiert alstria weiterhin vom starken Vermietungsmarkt in allen Kernregionen. alstria hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 neue Mietverträge über 36.500 Quadratmeter sowie Mietverlängerungen über rund 52.300 Quadratmeter abgeschlossen, womit sich die EPRA-Leerstandsquote auf 9,2% (Q1 2018: 11,2%) verbesserte. alstrias Vermietungspipeline stellt sich in allen Regionen weiterhin äußerst dynamisch dar.

So konnte am 15.07. beispielsweise berichtet werden über einen neuen Vermietungserfolg für das Objekt Georg Glock-Str. 18 in Düsseldorf. Der bisherige Einzelmieter verließ das Gebäude ...

