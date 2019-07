FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASOS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2500 (4000) PENCE - BERENBERG CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 185 (235) PENCE - 'SELL' - BOFA CUTS ASTON MARTIN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE RESUMES ADMIRAL GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1900 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES DIRECT LINE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 385 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES HASTINGS GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 200 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES RSA INSURANCE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 650 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES SAGA PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 46 PENCE - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2900 (2965) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7900 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4735 (4350) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES LOW & BONAR TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 15 PENCE - PEEL HUNT RAISES PROVIDENT FINANCIAL TO 'BUY' ('HOLD') - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTP.') - PT 2500 (3400) PENCE



