Halbjahreszahlen gibt es von Bawag und Palfinger: Die Bawag Group hat im 1. Halbjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 287 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 219 Mio. Euro bekanntgegeben, was einer Steigerung von 6 Prozent bzw. 8 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Der Anstieg war den Angaben zufolge in erster Linie auf höhere operative Erträge zurückzuführen. Die Ziele wurden bestätigt: Beim Ergebnis vor Steuern will die Bank im laufenden Jahr etwa mehr als 600 Mio. Euro und in 2020 mehr als 640 Mio. Euro erreichen. In Bezug auf Kapitalaufbau und Ausschüttungen an die Aktionäre wird eine jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 50 Prozent des den Aktionären zurechenbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...