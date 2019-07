Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aufgrund der schwachen Sparte CropScience hätten Umsatz und Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrochemiekonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Damit werde der bestätigte Jahresausblick zunehmend herausfordernd./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 06:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-07-30/11:26

ISIN: DE000BAY0017