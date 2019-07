BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat im ersten Halbjahr 2019 unter dem Strich 2,8 Milliarden Kilowattstunden weniger Strom in seine Nachbarländer exportiert als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin hervor. Wurde in den ersten sechs Monaten 2018 noch insgesamt 23,9 Milliarden Kilowattstunden Strom mehr ins Ausland exportiert als importiert, waren es in diesem Jahr nur noch 21,1 Milliarden Kilowattstunden.

Im Juni 2019 hat Deutschland erstmals seit fünf Jahren sogar mehr Strom importiert als exportiert. Das war zuletzt im Juli 2014 der Fall.

Dieses Ergebnis führt der BDEW vor allem auf Preisentwicklungen zurück. Zum einen sind die Kosten für CO2-Zertifikate im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Sie lagen zeitweise bei rund 27 Euro und haben damit die Stromerzeugung insbesondere aus Kohlekraftwerken verteuert.

Zum anderen sind die Großhandelspreise für Erdgas im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Das hatte nach Verbandsangaben einen preisdämpfenden Effekt für die kurzfristige Beschaffung von Gas für Industrie und Kraftwerke. Hinzu kam, dass Kohlekraftwerke in die Sicherheitsbereitschaft überführt oder stillgelegt wurden.

July 30, 2019

