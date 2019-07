++ Erwartungen an US-Zinssenkungen gehen zurück ++ Verhandlungsgespräche in Shanghai ++ Keine geldpolitische Änderung der BoJ ++ DE30 verliert am Mittwoch an Boden ++Die Wall Street erlebte einen wirklich unspektakulären Wochenauftakt, da die Anleger vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve zurückhaltend sind und gespannt auf Neuigkeiten beim Handelskonflikt warten. Die Erwartungen an eine lockere Geldpolitik dürften eine der treibenden Kräfte hinter der Rallye am US-Aktienmarkt gewesen sein, doch nun muss die Fed auch liefern. Auf die erste Zinssenkung seit einem Jahrzehnt sind die Märkte vorbereitet, sodass alles davon abzuhängen scheint, was Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz zum künftigen geldpolitischen ...

