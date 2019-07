Köln (ots) - Der freie Journalist und Fotograf Martin Vogel ist Stammzellspender. 2013 hat er, kurz vor Weihnachten, dem US-Amerikaner Andrew mit seiner Spende eine zweite Chance auf Leben ermöglicht.



Sechs Jahre später geht es Andrew sehr gut - ein Grund zum Feiern und Zeit für eine große Party. Die erste Einladung geht nach Deutschland, zu Martin. Es ist der Beginn einer Weltreise, eines emotionalen Abenteuers und einer großen Freundschaft.



Martin Vogel hat uns zum Tag der Freundschaft seine persönliche Geschichte erzählt und nimmt uns mit auf diese Reise und lässt uns teilhaben an dem unglaublichen Moment, als er Andrew in die Arme schließen konnte.



