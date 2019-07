Alkersum/Föhr (ots) -



Der kleine Ort Alkersum auf der Insel Föhr darf sich eines weltweit einzigartigen Kunstjuwels rühmen. Vor genau zehn Jahren eröffnete hier das von Prof. Dr. h.c. mult. Frederik Paulsen gestiftete Museum Kunst der Westküste (MKdW) mit einem unverwechselbaren musealen Konzept: Die hochkarätige Sammlung mit über 800 Kunstwerken zum Thema "Meer und Küste" sowie bis dato 75 thematisch spannende Wechselausstellungen verzaubern Besucher aus aller Welt. Seit der Eröffnung am 31. Juli 2009 verzeichnet das Museum konstant hohe Besucherzahlen von bis zu 42.000 Gästen jährlich und leistet damit auch einen entscheidenden Beitrag zur kulturtouristischen Entwicklung des Landes Schleswig-Holstein. Zum Jubiläum wurden zwei herausragende Ausstellungen kuratiert: "10 Jahre MKdW - Meisterwerke" (1. August 2019 bis 12. Januar 2020) sowie "10 Jahre MKdW - Contemporary" (16. Juli 2019 bis 12. Januar 2020).



Die einzigartige Stammsammlung des MKdW umfasst - nach anfänglich 450 Arbeiten - heute mehr als 800 Gemälde und Grafiken aus der Zeit von 1830 bis 1930. Sie alle changieren rund um das Thema "Meer und Küste" entlang der Nordsee-Anrainerstaaten Norwegen, Dänemark, Deutschland und Niederlande. Es zählen Werke berühmter Maler wie Edvard Munch, Piet Mondrian, Max Liebermann, Peder Severin Krøyer und Emil Nolde dazu - sowie außergewöhnliche Werke zeitgenössischer Künstler wie Jochen Hein, Mila Teshaieva, Denis Rouvre, Thomas Wrede oder Anja Jensen. Zudem präsentiert das MKdW jährlich bis zu acht erstklassige Wechselausstellungen.



Zu seinem zehnjährigen Bestehen zeigt das MKdW zwei Jubiläumsschauen. Die Ausstellung "10 Jahre MKdW - Meisterwerke" steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie korrespondiert zu der Ausstellung zeitgenössischer Kunst "10 Jahre MKdW - Contemporary" und umfasst 100 bedeutsame Kunstwerke aus der Stammsammlung des MKdW, bereichert um rund 50 herausragende Exponate aus bedeutenden nationalen und internationalen Museen und Privatsammlungen. Viele der eigens angereisten Exponate werden das erste Mal in Deutschland zu sehen sein. Unter dem Titel "10 Jahre MKdW - Contemporary" versammeln sich vier spannende fotografische Positionen aus jenen Ländern der Westküste, denen sich das MKdW programmatisch verschrieben hat.



Die beiden Jubiläumsausstellungen "10 Jahre MKdW - Meisterwerke" (ab 1. August) und "10 Jahre MKdW - Contemporary" (ab 16. Juli) werden bis 12. Januar 2020 zu folgenden Zeiten zu sehen sein:



Bis 31. Oktober 2019: Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr; Montag geschlossen.



1. November bis 22. Dezember 2019: Dienstag bis Sonntag 12-17 Uhr; Montag geschlossen.



27. Dezember 2019 bis 12. Januar 2020: 10-17 Uhr. Schließzeiten: 24. bis 26. Dezember 2019, 6. Januar 2020. Sonderöffnungszeiten: 30./31. Dezember 2019, 1. Januar 2020 - jeweils von 10 bis 17 Uhr.



