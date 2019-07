München (ots) -



Für Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) war es Liebe auf den ersten Blick. Doch Triathlet Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) hat in der schüchternen Auszubildenden lange Zeit nicht mehr gesehen als eine gute Freundin und enge Vertraute. Inzwischen ein glückliches Paar, haben sie gemeinsam viele Höhen und Tiefen überstanden, durch die ihre Liebe nur umso stärker wurde. Nachdem ihr erster Hochzeitstermin wegen eines tragischen Ereignisses platzte, ist es nun endlich soweit: In Folge 3227 (voraussichtlicher Sendetermin: 13. September 2019) geben sich Romy und Paul in einer romantischen Sommerhochzeit am See das Jawort. Doch die Feier verläuft anders als geplant.



Wenn Romy und Paul heiraten, dürfen zwei liebgewonnene Bekannte auf keinen Fall fehlen: Boris (Florian Frowein) und Tobias Saalfeld (Max Beier) kehren gemeinsam aus Hamburg an den "Fürstenhof" zurück, um mit ihren Freunden ein rauschendes Fest zu feiern. Doch dann hat Boris eine schicksalhafte Begegnung mit unerwarteten Folgen ...



