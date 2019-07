Vor allem in nordrhein-westfälischen Geschäften des Discounters ist das Brot zuletzt knapp geworden. Aldi Süd ist nun auf andere Lieferanten ausgewichen.

Die Pleite der Bäckereigruppe Kronenbrot hat in der vergangenen Woche zu sichtbaren Lücken in den Brotregalen in vielen Aldi-Süd-Filialen geführt. In insgesamt rund 600 Filialen mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen sei es zu Lieferengpässen gekommen, berichtete der Discounter am Dienstag.

Betroffen gewesen seien zahlreiche Produkte vom Butterstuten bis zum Bio-Dinkelbrot mit Karotte. Inzwischen sei Aldi Süd ...

