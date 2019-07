BERLIN (Dow Jones)--Der niedersächsische Ministerpräsidenten Stephan Weil hat laut einem Medienbericht seinen Verzicht auf die Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz erklärt. Weil habe das den kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel am Wochenende in einer Telefonkonferenz mitgeteilt, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag aus Parteikreisen.

Weil wolle stattdessen den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei dessen Bewerbung unterstützen. Dieser hat bislang seinen Namen noch nicht öffentlich in den Ring geworfen. Klingbeil werden aber Ambitionen auf den Posten nachgesagt.

Ein SPD-Sprecher sagte gegenüber Dow Jones Newswires, er könnte den Bericht nicht bestätigen und nannte den Artikel "reine Spekulation".

Im Rennen um den Partei-Vorsitz haben sich bislang der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, und die frühere nordrhein-westfälische Landesministerin Christina Kampmann auf einem gemeinsamen Parteivorsitz beworben. Als weiteres Kandidaten-Team haben die beiden Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer ihr Interesse bekundet. Auch der frühere Abgeordnete Hans Wallow will sich zur Wahl stellen.

Bis zum 1. September können sich Einzelpersonen oder Kandidaten-Duos für die Nachfolge von Andrea Nahles an der SPD-Parteispitze bewerben. Danach werden sich die Kandidaten der SPD-Basis auf Regionalkonferenzen vorstellen. Die rund 440.000 SPD-Mitglieder sollen dann im Oktober über die Kandidaten abstimmen.

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll am 26. Oktober vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Anfang Dezember soll dann der SPD-Parteitag den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen.

July 30, 2019

