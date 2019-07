Intelligente Displays unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Displays. Sie sind bereits mit allen für die Ansteuerung eines Displays notwendigen Komponenten ausgestattet. State-of-the-Art sind unter anderem ein leistungsfähiger Controller, ein für alle Anwendungsfälle ausreichend großer Flash-Speicher, serielle Interface-Optionen und Touchpanel-Unterstützung. Die in Software realisierten Features sind wie die übrigen Displaymerkmale herstellerspezifisch sehr unterschiedlich.

Intelligente Displays werden nicht mehr auf Pixelebene angesprochen, sondern über parametrierbare High-Level-Kommandos. Deren Ausführung ist in der Firmware des Display-Controllers realisiert. Die Lösung zum Erstellen einer ansprechenden Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) besteht einerseits aus der Hardware des Display-Moduls und andererseits aus einer intuitiven Entwicklungsumgebung. Dabei handelt es sich um ein Windows-basiertes Projektentwicklungs-Tool, mit dem sich alle Panels einer Produktlinie einrichten, konfigurieren, programmieren und testen lassen. Entwickler sind dadurch in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Display-Prototypen zu erstellen, die rasch in die Serie übergehen können. Für die Realisierung einer grafischen Benutzerschnittstelle gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten.

Intelligentes Display als Komponente

Die konventionellen parametrierbaren Kommandos steuern die Display-Anwendung über eine der seriellen Schnittstellenoptionen. Das intelligente Display fungiert als eigenständige passive Komponente, die von der jeweiligen Applikation angesteuert wird. Diese Aufgabe kann eine Gerätebaugruppe, ein (embedded-) Computer oder auch ein einzelner Low-Cost-Mikrocontroller übernehmen.

Dabei führen die steuernden High-Level-Befehle einzelne Aktionen aus und greifen auf die Ressourcen zu, welche mit dem Projekt am Display-Modul abgespeichert wurden. Ressourcen können beispielsweise Grafiken, Fonts, Textbausteine oder Makros sein, die ihrerseits aus Kommandos bestehen. Auf diese Weise lassen sich mit wenigen Befehlen komplexe Aufgaben am Display erledigen. Die Ansteuerung erfolgt schmalbandig über eine der Interface-Optionen und ist über die gesamte Produktlinie gleich. Der Betrieb als "Master-Device" und eine interne Verarbeitung von in Variablen gespeicherten Werten findet auf herkömmlichen intelligenten Displays nicht statt.

Technologiesprung Java-VM

Ebenso lässt sich die HMI-Applikation in Java realisieren. In der Firmware des intelligenten Displays ist eine Java Virtual Machine (VM) integriert, die kompilierten Java-Code direkt auf dem Panel ausführt. Die Möglichkeit der Programmierung in einer objektorientierten Hochsprache erlaubt neben der HMI-Ablaufsteuerung auch das Durchführen von Berechnungen direkt auf dem Display. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass das intelligente Display dann zu einer aktiven, in einer objektorientierten Hochsprache programmierbaren Komponente wird, die ihrerseits externe Steuerfunktionen übernehmen kann. In diesem Fall ist ein externer Mikrocontroller nicht mehr vonnöten.

Für die Programmierung stehen die üblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...