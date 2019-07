Hannover (www.anleihencheck.de) - In Japan hat die Zentralbank die Finanzmärkte mit ihrer aktuellen Zinsentscheidung nicht überrascht, berichten die Analysten der Nord LB.Das Leitzinsniveau sei von der Bank of Japan erwartungsgemäß nicht angepasst worden. Auch bei der Zielrendite für Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren hätten die Notenbanker in Tokio keine Modifikationen vorgenommen. Die Forward Gudiance und die Kaufpläne für Staatsanleihen würden ebenfalls unverändert bleiben. Wieder einmal habe kein Konsens unter den Offiziellen der Bank of Japan erzielt werden können. Das Abstimmungsergebnis habe bei 7 zu 2 Stimmen für die nun beschlossenen geldpolitischen Grundsatzentscheidungen gelegen. Mit Goushi Kataoka und Yutaka Harada hätten wieder einmal die üblichen Verdächtigen eine abweichende Meinung bezüglich der zu präferierenden geldpolitischen Ausrichtung der Bank of Japan zu Protokoll gegeben. Beide Notenbanker würden als glühende Verfechter des Inflationsziels von 2% gelten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...