Köln (ots) - Die Mitgliederversammlung der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." hat Bernd Reichart zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Das elfköpfige Gremium hat den CEO der Mediengruppe RTL Deutschland mit sofortiger Wirkung in das Amt berufen. "Tag für Tag stehen wir über die Vielzahl unserer Angebote mit nahezu allen Menschen in Deutschland in Kontakt. Diese privilegierte Position wollen wir auch weiterhin nutzen, um Kindern in Not nachhaltig zu helfen. Mit großem Engagement und aus voller Überzeugung", so Bernd Reichart, der sich bereits seit 2013 in der Mitgliederversammlung engagiert.



Persönliche Übergabe der Spendengelder an Kinderhilfsorganisationen



Eine der ersten Amtshandlungen von Bernd Reichart war die Übergabe der Spenden an Vertreter von insgesamt 57 unterschiedlichen Kinderhilfsorganisationen, wie z. B. Dunkelziffer, KinderAugenKrebsStiftung, Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und Kindernothilfe, gemeinsam mit RTL-Charity Gesamtleiter Wolfram Kons. Alljährlich lädt die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." ihre Kooperationspartner zum persönlichen Austausch in das Kölner Sendezentrum ein. "Uns ist der enge Kontakt zu den Menschen, die jeden Tag mit bedürftigen Kindern arbeiten, sehr wichtig", so Wolfram Kons.



"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 171 Millionen Euro seit 1996



Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.



Mehr Infos unter:



www.rtlwirhelfenkindern.de



