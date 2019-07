Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hat das Karlsruher Urteil zur Bankenunion begrüßt. "Das Bundesverfassungsgericht bestätigt die Rechtsauffassung der Bundesregierung", sagte Kukies im Anschluss an die Urteilsverkündung am Dienstag in Karlsruhe. Die Europäische Bankenaufsicht und der Abwicklungsmechanismus sorgten dafür, dass Großbanken europäisch einheitlich beaufsichtigt und im Krisenfall zuerst die Aktionäre und Gläubiger der Banken herangezogen würden. Ein einheitlicher Rechtsrahmen ist nach Kukies Überzeugung ganz im Sinne der Europäischen Union. (Az. 2 BvR 1685/14 u.a.)

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heribert Hirte befand, das Urteil habe eine erfreulich europäische Aussage. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass die Übertragung der Aufsicht über die Banken und die Errichtung des europäischen Abwicklungsmechanismus' nicht beanstandet wurden. "Das ist ein starkes Zeichen für die Stabilität des Finanzsektors, denn die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, waren wesentliche Schritte, um keine Wiederholung der Finanzkrise zu bekommen."/moe/DP/jsl

