Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89,95 Euro belassen. Das zweite Quartal habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gut seien die Erstattungsraten für Dialysebehandlungen gewesen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 11:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-07-30/13:36

ISIN: DE0005785802