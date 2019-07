Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, konfigurierbarer Mixed-Signal-IC-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R) Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 28. Juni 2019 abgeschlossene zweite Quartal bekannt.

Als finanzielle Highlights des zweiten Quartals 2019 bezeichnet die Gesellschaft

- Konzernumsatz von 482 Mio. US$, darin enthalten sind 146 Mio. US$ einmaliger Umsatz aus der Lizenzierung; bereinigter Umsatz mit 336 Mio. US$ leicht über dem Zielkorridor und 14% über Q2 2018.

Mit Lizenzierungserlösen ist der Ertrag aus der Vereinbarung mit Apple im zweiten Quartal gemeint: Dialog Semiconductor plc. brachte am 8. April 2019 die Transaktion mit Apple über die Lizenzierung einzelner Powermanagement-Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte sowie den Wechsel von mehr als 300 Mitarbeitern zum Abschluss.

- Bruttomarge bei 64,7 % (Q2 2018: 48,0%) und bereinigte Bruttomarge bei 49,7% (Q2 2018: 48,3%) und damit im Zielkorridor von Mai

- Betriebsergebnis von 217,0 Mio. US$ um das Achtfache höher als in Q2 2018; bereinigtes Betriebsergebnis mit 82,1 Mio. US$ 95% höher als in Q2 2018{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

- Alle Geschäftssegmente wirtschafteten profitabel

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,20 US$ (Q2 2018: 0,23 US$) und bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,86 US$ (Q2 2018: 0,45 US$)

- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Q2 von 300,1 Mio. US$ (Q2 2018: 55,6 Mio. US$); in Q2 2019 generierter Free Cashflow1 von 290,3 Mio. US$ (Q2 2018: 36,5 Mio. US$); zum 28. Juni 2019 1.141 Mio. US$ Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 604 Mio. US$ mehr als zum 29. Juni 2018

- Am 8. April 2019 brachte das Unternehmen die Transaktion mit Apple über die Lizenzierung einzelner PMIC-Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte sowie den Wechsel von mehr als 300 Mitarbeitern zum Abschluss

- Am 31. Mai 2019 brachte das Unternehmen die Akquisition der Produktlinie "Mobile Communications" ("FCI") von Silicon Motion inklusive dem darin enthaltenen Ultra-Low-Power-Wi-Fi-Geschäft zum Abschluss; Dialog baut damit seine Position im Bereich Konnektivität für das Internet der Dinge (IoT) aus

- Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms aus 2018 führte Dialog im zweiten Quartal 2019 112 Mio. US$ an seine ...

