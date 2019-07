Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wohnungswirtschaft und Bauindustrie haben angesichts der neuen Hochrechnungen zum Anstieg der Wohnungslosigkeit von der Politik mehr Unterstützung für günstigen Wohnungsbau gefordert. "Bezahlbares Wohnen braucht eine starke Wohnraumförderung und schnelleres, einfacheres und kostengünstigeres Bauen - und nicht noch mehr Regulierung", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, am Dienstag gegenüber Dow Jones Newswires. "In den vergangenen Jahren wurde in Deutschland zu wenig und zu teuer gebaut. Eine immer weiter steigende Normen- und Standardflut hat die Baukosten in die Höhe schießen lassen." Zudem fehle es vielerorts an Grundstücken, so Gedaschko.

Nach einer am Dienstag veröffentlichten Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) ist die Zahl der Wohnungslosen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Damit waren rund 650.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung, so die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke.

Als Hauptgründe für die steigende Zahl der Wohnungslose nannte die Arbeitsgemeinschaft das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes und die Verfestigung von Armut. Es fehle besonders an bezahlbarem Wohnraum für Bezieher von Niedrigeinkommen und Transferleistungen, so die Arbeitsgemeinschaft.

Ämter müssen Genehmigungskapazitäten hochfahren

Der Verband der Wohnungswirtschaft GdW, der nach eigenen Angaben im Jahr 2018 bundesweit rund 32 Prozent aller neuen Mietwohnungen gebaut hat, erklärte letzte Woche, dass die GdW-Unternehmen in diesem Jahr 40 Prozent mehr an neuen Wohnungen bauen wollen als im Jahr 2018. Wichtig sei bei der Vergabe von Grundstücken, dass Kommunen nicht grundsätzlich nach dem höchsten Gebot sondern der Konzeptvergabe entscheiden sollten und dass die Genehmigungskapazität in den Ämtern erhöht werden sollte, mahnte Gedaschko.

Handlungsbedarf sieht angesichts der hohen Wohnungslosigkeit auch die Bauindustrie. "Es wird zu wenig gebaut", sagte Inga Stein-Barthelmes, Sprecherin für Hauptverband der Bauindustrie (HDB). Von politischer Seite müsse über neue Vergabemodelle nachgedacht werden, damit die Bauindustrie vorankommen und bezahlbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnraum schaffen könne.

Mietenstopp verhindert Investitionen in billigen Neubau

Wenig hilfreich sei die öffentliche Debatte über Mietenstopps, um Wohnraum bezahlbar zu halten, betonten beide Bau-Verbände. "Solche Diskussionen um Mietpreisbremsen verschrecken dann, wenn der Bund schon nicht baut, auch private Investoren, die in dem Sektor auch unterwegs sind", erklärte Stein-Barthelmes gegenüber Dow Jones Newswires.

Für Gedaschko vom GdW hat die Diskussion um den Mietendeckel zu einer Verunsicherung am Markt geführt, die Kapital- und Beleihungkosten steigen lasse. "Das hat zur Folge, dass die ohnehin schon sehr hohen Kosten für den Wohnungsneubau noch weiter nach oben schießen", warnte Gedaschko. "Mit Instrumenten wie einem Mietendeckel wird keine einzige Wohnung gebaut und es wird für viele Menschen dann immer schwieriger, eine bezahlbare Bleibe zu finden."

Wohnungslosenhilfe fordert 100.000 neue Sozialwohnungen

Die BAG Wohnungslosenhilfe forderte von der Politik mehr Anstrengungen beim Bau neuer Wohnungen. Benötigt würden pro Jahr 80.000 bis 100.000 neue Sozialwohnungen und weitere 100.000 bezahlbare Wohnungen. Allerdings seien unter den 2018 neu gebauten 285.000 Wohnungen lediglich 27.000 Sozialwohnungen gewesen.

"Die Beteiligung des Bundes an der sozialen Wohnraumförderung muss deshalb dauerhaft erhalten bleiben und deutlich gesteigert werden", so die Arbeitsgemeinschaft. "Um bezahlbaren Wohnraum dauerhaft zur Verfügung stellen zu können, ist ein gemeinnütziger Wohnungsbausektor ein wichtiges Instrument." Daher müsse der Bund den Rahmen und die Instrumente für eine "Neue Gemeinnützigkeit" bei der Wohnraumversorgung schaffen.

Die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, nannte die neuen Zahlen "bedrückend" und stellte einen umfangreiches Handeln im Kampf gegen Armut in Aussicht. Dazu zählen für die SPD-Politikerin, für gute und sichere Arbeit zu sorgen, Menschen immer wieder neue Chancen zu eröffnen, die Grundsicherung zu einem Bürgergeld weiter zu entwickeln und den sozialen Wohnungsbau massiv zu fördern. "Altersarmut müssen wir zum Beispiel durch die Grundrente und die Aufnahme Selbständiger in die Rentenversicherung verhindern", so Mast. Auch müsse alles unternommen werden, um Kinder aus der Armut zu holen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2019 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.