Die bereits am Montag auf ein Rekordhoch gestiegene Ströer -Aktie hat am Dienstag weiter zugelegt. in einem sehr schwachen Marktumfeld - der europäische Mediensektor verlor am frühen Nachmittag 1,1 Prozent - stiegen die Papiere des Werbedienstleisters in der Spitze um 1,55 Prozent auf 72 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch.

Am Vortag hatte ein deutlich erhöhtes Kursziel der Investmentbank JPMorgan den Kurs angetrieben. Mit 103 Euro attestierte Analyst Marcus Diebel den Papieren selbst nach der starken Kurs-Rally seit Jahresbeginn weitere rund 50 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/

ISIN DE0007493991

