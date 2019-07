Nach den unter Auflagen erfolgten Freigaben für die Kooperation zwischen der Deutschen Post DHL Group und der Österreichischen Post - nämlich die Zustellung von Standard-Paketsendungen der DHL an private Empfänger in Österreich über die Österreichische Post - erfolgt nun der nächste Schritt. Ab September 2019 arbeiten beide Unternehmen auf der letzten Meile der Paketzustellung in der Slowakei und in Tschechien zusammen. In der Slowakei werden zukünftig DHL-Pakete von InTime s.r.o. - seit 2002 ein 100%iges Tochterunternehmen der Post - zugestellt. In Tschechien übernimmt PPL CZ s.r.o., ein Tochterunternehmen der Deutschen Post DHL Group, die Zustellung von Paketen der Österreichischen Post und ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...