Die HAPPYWARE Server Europe GmbH zieht in ein neues, repräsentatives Firmengebäude. Kunden aus ganz Europa finden den Experten für vielfältige Server- und IT-Lösungen nun in der Brauerstraße 44 in 21244 Buchholz in der Nordheide. Telefonisch ist HAPPYWARE unter der +49 (0)4181 235770 zu erreichen.



Für Geschäftsführer Firat Güney war der Umzug in den eigenen Neubau eine klare Konsequenz aus dem bisherigen Erfolg des Unternehmens: "Da unser Team in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, war es jetzt Zeit für ein neues Gebäude. Hier gibt es jetzt viel Platz für noch mehr neue Mitarbeiter und die Umsetzung spannender, neuer Projekte."



Entscheidend waren auch die Zukunftspläne des Server-Spezialisten. So sollen in Zukunft verstärkt Kunden aus ganz Europa betreut werden. Um dies zu gewährleisten, hat die HAPPYWARE Server Europe GmbH den Bau eines größeren, funktionaleren und dabei umweltfreundlichen Gebäudes selbst in die Hand genommen. Nach Baubeginn im Oktober 2018 war es Anfang Juli Zeit für den Umzug.



Mehr Raum für die Zukunft: Mit dem Neubau stellt HAPPYWARE die Weichen neu



Mit dem Plus an Platz profitieren HAPPYWARE Kunden in Zukunft von einem Plus an Leistung.



Während im alten Firmensitz maximal 1000 Rechner pro Monat produziert und getestet werden konnten, sind es nun 1400 Stück. Mit einem Serverraum, der bis zu 10 Serverschränke fasst, kann HAPPYWARE nun auch mehr Kundenserver direkt vor Ort installieren.



Auf nunmehr 2 Ebenen sorgen kurze Wege für eine bessere Kommunikation. Die neuen, größeren Räumlichkeiten ermöglichen es außerdem bis zu 56 Systeme gleichzeitig zu testen. Ein deutlicher Zuwachs im Gegensatz zu ehemals 40 Systemen, der sich in Kombination mit der vereinfachten Kommunikation noch stärker auf die Produktionsleistung auswirkt. Ein ebenfalls deutlich vergrößertes Lager sorgt für kürzere Liefer- und Wartezeiten, während die direkte Anbindung an die A1 sowie die Lage in einem gut ausgebauten Industriegebiet die Logistik vereinfacht.



Durch diese Vorteile und ein allgemein vereinfachtes Arbeiten profitieren Kunden in Zukunft von einem geringeren Risiko für Schäden (z.B. beim Bewegen der Produkte im Unternehmen selbst) und können sich über eine schnellere Fertigung freuen. HAPPYWARE ist damit bereit dafür, auch mehr internationale Kunden zuverlässig zu betreuen und mit individuellen Server-Lösungen zu versorgen.



Nachhaltigkeit als wichtiges Ziel für den HAPPYWARE Neubau



Nicht nur die Ausstattung und Gestaltung des neuen Firmensitzes sind ganz auf die Zukunft ausgerichtet. Nachhaltigkeit spielte beim Bau von Anfang an eine wichtige Rolle.



Als Innovationsträger ist es HAPPYWARE wichtig, mit dem Neubau nicht nur die Arbeitseffizienz, sondern auch die Energieeffizienz zu erhöhen. Dabei bedient sich das Unternehmen folgerichtig neuer, innovativer Techniken.



Das neue HAPPYWARE Gebäude ist so gebaut, dass alle darin ablaufenden Prozesse nach ISO 14001:2015 zertifiziert umweltfreundlich sind. Ein eigenes Blockheizkraftwerk sorgt für eine unabhängige Stromversorgung. Auf dem Dach befindet sich zudem eine Photovoltaikanlage und das Dach von Produktion & Lager ziert eine umweltfreundliche Begrünung. Eine Ladestation für Elektrowagen rundet das HAPPYWARE Nachhaltigkeits-Konzept ab: Neue Firmenwagen werden ab jetzt umweltfreundliche Elektrofahrzeuge sein.



Mit am wichtigsten für den HAPPYWARE Neubau: Besseres Arbeiten für die Mitarbeiter



Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen hatte HAPPYWARE beim Neubau auch die Zukunft der Belegschaft im Blick. Das neue Gebäude ist auch dazu ausgelegt, die Arbeit allgemein zu erleichtern. So sorgen neue, ergonomische Arbeitsplätze für mehr Wohlbefinden. Die kurzen Wege im neuen Firmensitz erlauben zudem ein besseres Miteinander. Die Möglichkeit, alle Räume bedarfsgerecht selbst zu gestalten, hat ebenfalls dazu beigetragen, Mitarbeitern ein angenehmes Arbeiten auf höchstem technischen Niveau zu ermöglichen.



"An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitern bedanken, die sich rund um Neubau und Umzug tatkräftig eingebracht haben", so Geschäftsführer Firat Güney.



"Besonderer Dank gilt Frau Krems, die nach ihrer Babypause zurückgekommen ist, und sofort die Organisation des Umzugs übernommen und tadellos durchgeführt hat. Vielen Dank auch an Frau Päscke, die Frau Krems und mich dabei unterstützt hat; an Herrn Kabelitz, Herrn Pägelow und Herrn Hennig, welche bei der Planung mitgewirkt haben; Herrn Dietrich und Herrn Büsing, die uns immer und auch dieses Mal mit ihrem handwerklichen Know-how unterstützt haben; Herrn Mazrekaj, der bis spät abends dafür gesorgt hat, dass die Büromöbel aus den alten Räumlichkeiten abtransportiert wurden und natürlich an alle unsere Mitarbeiter, die wir hier namentlich nicht erwähnt haben aber genauso ihre volle Unterstützung vor, während und nach dem Umzug angeboten haben."



