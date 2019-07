Die Aktie der SpVgg Unterhaching hat nach dem Börsenstart am Dienstag deutlich zugelegt. Die Papiere des Fußball-Drittligisten lagen zeitweise 17 Prozent über dem Ausgabepreis, wie die Börse München mitteilte. Unterhaching ist nach Borussia Dortmund der zweite deutsche Fußball-Verein an der Börse. Bis zum vergangenen Freitag hatten Fans und Investoren Haching-Aktien zum Festpreis von 8,10 Euro zeichnen können. Dabei wurden 332 469 Aktien verkauft und rund 2,7 Millionen Euro eingenommen. Am Dienstagvormittag schwankte der Kurs zwischen 8,20 und 9,50 Euro.

"Unser Ziel, die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching möglichst breit zu streuen, haben wir mit dem Börsengang voll und ganz erreicht", sagte Geschäftsführer Manfred Schwabl, der neben dem Verein und Aufsichtsrat Andreas Kögl Hauptaktionär ist.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will der Münchner Vorstadtclub innerhalb von drei Jahren in die 2. Liga aufsteigen. "Wir freuen uns über den Mut der Spielvereinigung, einen neuen Weg zu gehen, und begleiten diesen gerne", sagte Marc Feiler, der Geschäftsführer der Börse München. Die Aktie (ISIN DE000A2TR919) wird im Mittelstandssegment m:access gelistet./msw/rol/DP/jsl

ISIN DE0005493092

