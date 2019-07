Yellowfin wurde als Unternehmen mit der höchstmöglichen Punktzahl in sieben der Bewertungskriterien des Berichts als "leistungsstark" bewertet



Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Yellowfin, ein weltweit führender innovativer Anbieter von Unternehmensanalyse, wurde im neu erschienenen Bericht The Forrester Wave: Enterprise BI Platforms (Client-Managed) Q3 2019 von Forrester, einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, als "Strong Performer" ausgezeichnet. Yellowfin erhielt mit fünf von fünf Punkten in sieben der 19 Bewertungskriterien die höchstmögliche Punktzahl. Gemäß der Skalenerläuterung ist eine Punktzahl von fünf "anderen in der Bewertung überlegen, und dies konnte durch Kundenreferenzen bestätigt werden".



"Wir sind stolz darauf, in The Forrester Wave als "Strong Performer" aufgeführt zu sein", sagte Glen Rabie, CEO von Yellowfin. "Dass wir die Erwartungen unserer Kunden an die Augmented BI übertreffen und dass dies von Forrester mit der höchstmöglichen Punktzahl in sieben Kategorieren gewürdigt wurde, ist hervorragend. Yellowfin ist weiterhin einer der führenden Anbieter im Bereich Business Intelligence."



Yellowfin wurde anhand von 19 Kriterien bewertet, die in drei verschiedene Kategorien unterteilt sind: gegenwärtiges Angebot, Strategie und Marktauftritt. Die Produktreihe von Yellowfin erhielt in sieben dieser Kriterien die Höchstpunktzahl. Diese sind: Augmented BI, Big Data, Data Preparation, grafische Benutzeroberfläche, Bereitstellungsmodell, bisherige Erfolge und Produktvision.



Eines der wichtigsten Produkte von Yellowfin ist Yellowfin Signals, das die Datenfindung automatisiert. Yellowfin Signals macht Veränderungen in Unternehmensdaten sichtbar und benachrichtigt die entsprechenden Nutzer, damit diese sofort reagieren können.



Über Yellowfin Signals sagte der Bericht von Forrester: "Mit [Yellowfin Signals] lässt sich das Dilemma, nicht zu wissen, was man nicht weiß, durch das Erlangen von Erkenntnissen ohne das Stellen von Fragen angehen" und in Forrester heißt es weiter, die Kunden von Yellowfin sagten in ihren Bewertungen, das Produkt "übertreffe die Erwartungen an seine Augmented BI".



Ein weiteres wichtiges Produkt in der Reihe von Yellowfin ist Yellowfin Stories. Damit können die Nutzer Live-Berichte - selbst von externen Analyseanbietern - einbetten und die Ergebnisse in einem blogähnlichen Format aufbereiten, um anderen ein Verständnis für die veränderten Daten zu vermitteln.



The Forrester Wave sagte über Yellowfin Stories: "Yellowfins Kompetenz im Bereich Data Storytelling gehört zu den überzeugendsten der Branche."



Der gesamte Bericht von Forrester ist als kostenloser Download hier erhältlich: The Forrester Wave (https://www.yellowfinbi.com/campaign/forrester_wave_report).



Informationen zu Yellowfin



Yellowfin ist ein globaler Anbieter von Software für Business Intelligence und Analyse, dessen Produktreihe der Weltklasse auf Automatisierung basiert. Yellowfin tut sich immer wieder als Pionier hervor und wurde von BARC als Nummer Eins für eingebettete BI anerkannt. Über 27.000 Organisationen und über drei Millionen Endnutzer in 75 Ländern verwenden Yellowfin täglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yellowfinbi.com



