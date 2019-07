Durch die Negativzinspolitik der EZB ist die Nachfrage nach einem Eigenheim angestiegen. Die LBS bleibt aber bei ihrer "strengen Kostendisziplin".

Die Bausparkasse LBS Südwest hat ihr Neugeschäft im ersten Halbjahr 2019 weiter ausbauen können. Der Drang der Kunden in die eigenen vier Wände sei ungebrochen, wofür auch die Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank verantwortlich sei, teilte Deutschlands größte Landesbausparkasse am Dienstag in Stuttgart mit.

Es fehlten schlicht auch Alternativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...