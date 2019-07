US-amerikanischer Spezialist für Lagerautomatisierung stellt international erfahrenen Sales Direktor ein.

6 River Systems, Inc. (6RS), Anbieter des weltweit einzigen mobilen kollaborativen Roboter "Chuck", der die Kommissionierer durch ihre Arbeit führt, hat heute angekündigt, dass Jürgen Heim die Stelle des Sales Direktor für Europa übernommen hat. Heim blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service für verschiedene globale Unternehmen zurück und wird die ambitionierten Wachstumspläne seitens 6RS für den Europäischen Markt anführen.

"Wir freuen uns sehr, mit Jürgen Heim einen sehr erfahren Kollegen gewonnen zu haben, welcher uns durch sein großes internationales Netzwerk helfen wird, unsere Präsenz in Europa auszubauen, mit dem Ziel vielen Unternehmen bei der Lösung zur Optimierung ihre Lagerautomatisierung zu unterstützen," sagt Chris Lingamfelter, der Vizepräsident für Vertrieb bei 6RS, zur Einstellung von Heim. "Mit Jürgen an unserer Seite können wir nun den europäischen Kunden eine intelligente und anpassungsfähige Alternative zur traditionellen Lagerautomatisierung, die in der Regel komplex und finanziell riskant ist sowie hohe Planungs-, Installations- und Wartungskosten verursacht, anbieten. Mit Chuck erhalten Logistiker eine flexible Automatisierungslösung, die keine zusätzliche Infrastruktur erfordert und mit jedem WMS kompatibel ist."

In seiner neuen Rolle wird Heim sehr eng mit dem 6RS Management in USA zusammenarbeiten, um ein nachhaltiges und erfolgreiches Geschäft in Europa aufzubauen, wobei er bereits auf viele erfolgreiche Installationen bei führenden US Firmen in den Bereichen Retail, E-Commerce, Lagerlogistik und der Supply-Chain bauen kann. Vor seinem Antritt bei 6RS war Heim als Direktor Global Sales und Service der Firma NOVEXX Solutions tätig, ein führendes Unternehmen in den Bereichen industrielle Identifikation und Kennzeichnung. Während seiner Zeit bei dem Unternehmen war Heim verantwortlich für den Vertrieb in über 70 Ländern und hat dabei die weltweite Vertriebsstrategie verantwortet. Des Weiteren besetzte Heim verschiedene Managementpositionen im Vertrieb bei Unternehmen wie SOREDI Touch Systems, Psion, Intuit Deutschland, Micrografx und ATI Technologies.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von 6RS und auf die erfolgreiche Vermarktung der einzigartigen, innovativen und kollaborativen Roboter Lösung auf dem europäischen Markt," sagte Heim. "Es besteht eine hohe Nachfrage aus allen Industrien nach einer weiteren Automatisierung der Logistikprozesse, welche die Lösung seitens 6RS bietet. Unser gemeinsames Ziel ist es, 6RS zum unangefochtenen Marktführer in Bezug auf Volumen, Qualität und Technologie für Lagerautomatisierung zu machen."

Heim wird das Geschäft für 6RS in Europa von Deutschland aus führen. Jürgen Heim und das 6RS Team werden auf der IMHX 2019 (Stand #6D242) in Birmingham, England vom 24.-27. September die innovativen Lösung für die Lagerautomatisierung präsentieren. Interessenten an einer Produktvorführung, können bereits heute hier einen Termin vereinbaren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.6river.com

Über 6 River Systems, Inc.

6 River Systems wurde 2015 in Boston, MA (USA) von Jerome Dubois, Rylan Hamilton und Chris Cacioppo gegründet. Dubois und Hamilton waren Teil der Geschäftsleitung der Kiva Systems (derzeit Amazon Robotics). Das Ingenieur Team der 6 River Systems hat Jahrzehnte Erfahrung mit Automatisierungstechnik, Software und Produktionstechnik und haben die Entwicklung, Bau und Implementierung der einzigartigen Automatisierungslösung für Lagerlogistik verantwortet. Führende 3PLs, große Einzelhändler und globale Hersteller unter anderen DHL, Lockheed Martin, XPO Logistics und Office Depot setzen schon heute die Technologien der 6RS, um mehrere Millionen Produkte pro Woche zu kommissionieren.

6 River Systems wird von erstklassigen Risikokapitalgesellschaften und strategischen Investoren unterstützt, darunter Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Eclipse und iRobot.

Weitere Informationen finden Sie unter www.6river.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190730005292/de/

Contacts:

Julianna Sheridan

Matter Communications

6river@matternow.com

001 978-518-4520