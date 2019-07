=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juli *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich *** 07:05 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:15 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 2Q, Zürich 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q, Stuttgart 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1H, Baar 08:30 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,4% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +2.500 gg Vm zuvor: -1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Abschluss mündliche Verhandlung in Sachen "Anleihenkaufprogramm der EZB" (seit 30.7.), Karlsruhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -0,1% gg Vq/-0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/-0,1% gg Vj 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +102.000 Stellen *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 50,5 zuvor: 49,7 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris 18:00 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,00% bis 2,25% zuvor: 2,25% bis 2,50% *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego *** - DE/Siemens AG, AR-Sitzung, u.a. zu Personalthemen, München *** - CN/Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme US-Handelsbeauftragter Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin (seit 30.7.), Shanghai - DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, Unterschleißheim *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H, Madrid ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2019 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.